الشرطة الهندية تطلق قنابل الغاز لتفريق مظاهرة فى اقليم كشمير

أطلقت الشرطة الهندية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات القرويين الغاضبين الذين حاولوا اقتحام مركز للشرطة في الشطر الهندي من اقليم كشمير.

وذكرت شبكة “ايه بي سي” الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن المتظاهرين احتشدوا للمطالبة بالكشف عن هوية 7 أشخاص تشتبه السلطات في كونهم من المتمردين، وقد قتلوا مؤخرا برصاص قوات الأمن في الاقليم المتنازع عليه مع باكستان.

يذكر أن الهند تتهم باكستان بدعم المجموعات المسلحة التي تقاتل القوات الهندية بهدف الحصول على استقلال كشمير أو ضمها الى باكستان .. وأوقع هذا النزاع عشرات القتلى ، غالبيتهم من المدنيين .

أ ش أ