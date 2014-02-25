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بالصور ..”السيد البدوي” استقالة الحكومة قرار سياسي لتهدئة الأوضاع الحالية

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بالصور ..”السيد البدوي” استقالة الحكومة قرار سياسي لتهدئة الأوضاع الحالية بالصور ..”السيد البدوي” استقالة الحكومة قرار سياسي لتهدئة الأوضاع الحالية

مؤتمر “رؤية مستقبلية لسيناء”

قال  السيد البدوي رئيس حزب الوفد انه يعتبر استقالة قرار سياسي لتهدئة الأوضاع الحالية والمطالب الفئوية والاضرابات التي فشلت الحكومة فى ايجاد حل سياسي لها ، واشار الى ان الوفد رفض المشاركة في هذه الحكومة لأنها حكومة تسيير أعمال رغم مشاركة 3 وزراء من الوفد في الحكومة لكن جمدت عضويتهم لأنه يعلم طريقة تشكيلها وكيف شكلت ، مشيرا الى ان الحكومة وفقت في الملف الأمني والمالي ولم توفق في ملفات سياسية لتوصل لحلول مع المطالب الفئوية والاضرابات والاعتصامات..

جاء ذلك خلال مؤتمر “رؤية مستقبلية لسيناء” الذى عقده حزب الوفد بشرم الشيخ بحضور صلاح ربيع امين حزب الوفد بجنوب سيناء وبعض وزراء حكومة الوفد الموازية ومشايخ وعواقل البدو بجنوب سيناء واعداد كبيرة من كل مدن جنوب سيناء.

وطالب السيد البدوي المصريين بالتوقف عن المطالب الفئوية والاضرابات لأن هناك قوى متربصة لإفشال الدولة واسقاطها بقيادة أمريكا وتركيا ورأس حربتهم قطر.

وأضاف البدوي انه اول من طالب بتغير خارطة الطريق لأن اوربا وامريكا لا تعترف الا بشرعية الصندوق ، مشيرا الى ان نجحت فى اقرار الدستور بالصندوق ولابد من اجراء انتخابات رئاسية في أسرع وقت ، وأضاف البدوي ان جميع سفراء اوربا راضين عن الدستور المصري لأنه ترجم لكل اللغات واكد البدوي ان جميع سفراء اوربا سلموا بأن الإخوان يمارسون إرهاب.

وقال البدوي ان الإخوان رفضوا الصلح وحقن الدماء لأن امريكا تدفعهم للصدام وانهم كانوا يعتقدوا ان وضع مصر لم يتغير بعد 25 يناير ، وأشار البدوي ان تدخل لمقابلة الشيخ محمد حسان وعدد من مشايخ السلفية للفريق لحقن الدماء قبل فض اعتصام رابعة وبعد المقابلة اكد له الشيخ حسان ان الفريق السيسي بكى عندما ذكر له حرمة الدماء ، واشار البدوي ان المشير السيسي رقيق القلب وطالبهم فقط بالتوقف عن العنف والصدام واخبره الشيخ حسان ان الإخوان المسلمين اتهموه بالخيانة ولم يستطيع الشيخ حسان اقناعهم بالصلح والتوقف عن العنف.

وطالب البدو السيد البدوي بالتدخل لحل مشاكل سيناء وتملك الأراضي وتنمية سيناء.

وقال سليمان عطيوى ان الإعلام يتجاوز في حق سيناء عندما يذكر أعمال العنف كأنها تشمل سيناء كلها مما يؤثر على السياحة التي تعتبر النشاط الرئيسي لبدو جنوب سيناء .

وقال ناصر ابو بريك ان بدو جنوب سيناء لم تتحقق لهم اى استحقاقات من ثورة 25 يناير قائلا” اننا لم نشم رائحة ثورة 25 يناير” وطالب بتملك ابناء سيناء لمنازلهم واراضيهم.

وعقد البدوي جلسة مع طلائع وشباب الوفد على هامش المؤتمر وقال لهم البدوي ان الدستور يكفل الحفاظ على ثروات سيناء من معادن وسياحة وموارد طبيعية للأجيال القادمة ووقف تصدير المواد الخام ، واستمر البدوي فى الحوار مع الأطفال والشباب وانتهى بشعر وطني لبعض الاطفال.

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