أمن مطار القاهرة يحبط تهريب 60 ألف دولار مع مصري قبل سفره لفرنسا

تمكنت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء من إحباط محاولة راكب مصرى تهريب مبلغ مالي كبير أثناء محاولته السفر إلي فرنسا وقال مصدر بالمطار إن الخدمة التأمينية اشتبهت فى حقائب الراكب ” محمود م ك”، صاحب شركة كمبيوتر ومقيم بدائرة البساتين.

وبتفتيشها عثر بداخلها على مبلغ 60 ألف دولار أمريكي بالإضافة إلي 12 ألف يورو .

وأضاف المصدر أن الراكب أبلغ السلطات الأمنية في مناقشته أنه لا علم له بحظر سفر المبالغ المالية التي تزيد عن 10 آلاف دولار أو ما يعادلها.

وتم السماح له بالسفر بعد اتصاله بأحد مرافقيه وحضوره لاستلام المبلغ المتبقي، وتحرر محضر بالواقعة .