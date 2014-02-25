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مرض “غامض” يصيب أطفالاً بكاليفورنيا

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مرض “غامض” يصيب أطفالاً بكاليفورنيا مرض “غامض” يصيب أطفالاً بكاليفورنيا

قال باحثون بمجال الصحة إن مرضا غامضا يشبه شلل الأطفال ربما أصاب ما يصل إلى 25 طفلا في ولاية كاليفورنيا الأميركية بعضهم يعانون شللا في الأطراف ويسعى خبراء الصحة جاهدين للتعرف على سبب الداء.

وذكرت الأكاديمية الأميركية لطب الأمراض العصبية في بيان بحسب ما أفادت “سكاي نيوز  يفصل ما جاء في بحث لطبيبي أعصاب في كاليفورنيا أنه منذ 2012 ظهرت علامات المرض على ما بين 20 إلى 25 طفلا كانوا أصحاء في أنحاء كاليفورنيا.

وقال الباحثان إن أحد الأطفال لا يزال في حالة خطرة، لكن لم يمت أحد ممن ظهرت عليهم أعراض المرض.

وأوضح طبيب أعصاب الأطفال بجامعة ستانفورد، كيث فان هارين، في بيان أن الحالات ربما تكون مؤشر إلى احتمال “تفش معد لأعراض تشبه شلل الأطفال في كاليفورنيا” رغم قول السلطات الطبية الاتحادية إنه توجد حالات قليلة للغاية بحيث لا يمكن اعتبار انتشار الداء خطرا وشيكا.

وشلل الأطفال – الذي تم القضاء عليه في الولايات المتحدة منذ أكثر من 3 عقود- هو فيروس معد يمكن أن يحدث شللا دائما أو يقتل من يصاب به خلال ساعات.

وقضى لقاح صنع في الخمسينات من القرن الماضي على المرض في العالم تقريبا رغم أنه يبقى متوطنا في باكستان وأفغانستان ونيجيريا.

وأظهرت نتائج بحث أجراه فان هارين وطبيبة الأعصاب إيمانويل واوبانت من جامعة سان فرانسيسكو لحالات 5 أطفال في كاليفورنيا ظهرت عليها أعراض المرض الغامض أنهم أصيبوا بشلل مفاجئ بأحد أطرافهم أو أكثر مع بلوغ الأعراض ذروتها خلال يومين.

وقال فان هارين في بيان: “رغم أنه تم القضاء على فيروس شلل الأطفال في أغلب العالم، إلا أن فيروسات أخرى يمكن أن تصيب أيضا العمود الفقري وتؤدي إلى أعراض تشبه شلل الأطفال”.

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