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جنينة : مرسي عين ترزي وفني ساعات “خبراء وطنيين” بمؤسسة الرئاسة

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جنينة : مرسي عين ترزي وفني ساعات “خبراء وطنيين” بمؤسسة الرئاسة جنينة : مرسي عين ترزي وفني ساعات “خبراء وطنيين” بمؤسسة الرئاسة

مرسى

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، خلال حواره ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم2، إن الرئيس السابق محمد مرسي قام بتعيين “أسعد الشيخة”، نائبا لرئيس ديوان رئيس الجمهورية، وابتدع له درجة نائب وزير، على الرغم من عدم وجود هذه الدرجة فى الهيكل التنظيمى.

وأضاف جنينة، أنه استنكر الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسي، لعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لأنه مخالفاً لكل الأعراف الدستورية.

وأشار جنينة، أن الجهاز رصد مخالفات مؤسسة الرئاسة فى عهد المعزول، من خلال قيامها بتعين فني ساعات وترزى وإخصائي شئون مالية، بموجب عقد توظيف “خبير وطني” رغم وجود خبرات سابقة لديهم.

وتابع جنينة، مرسى عين “أحمد عاطف زكى” براتب شهرى 4828 جنيه رغم أنه فنى ساعات، و”أحمد على حسن” كخبير وطنى أيضاً براتب شهرى 2500 على الرغم من أنه ترزى، و”إبراهيم عبد الستار” كخبير وطنى فى مهمة أخصائى شئون مالية رغم أنه بلا خبرات سابقة.

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