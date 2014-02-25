مكتب «أردوغان»: التسجيلات المتداولة لمحادثة بين رئيس الوزراء ونجله «مزيفة»

قال مكتب رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، إن التسجيلات الصوتية على موقع «يوتيوب» التي يزعم فيها أن «أردوغان» أبلغ ابنه بالتخلص من مبالغ مالية كبيرة في اليوم الذي نشرت فيه أنباء عن تحقيق بشأن الكسب غير المشروع في حكومته هي تسجيلات مزورة «وغير صحيحة على الإطلاق».

ولم يتسن لـ «رويترز» التحقق من صحة التسجيلات الصوتية التي وضعت على موقع تبادل لقطات الفيديو على الإنترنت، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.

وفي هذه التسجيلات يمكن سماع الصوت الذي يفترض أنه لـ «أردوغان» وهو يطلب من ابنه أن ينقل الأموال من منزله.

وفي مرحلة ما يقول الصوت على الطرف الآخر من المحادثة إنه مازال يتبقى نحو 30 مليون يورو (40 مليون دولار) ينبغي التخلص منها.

والتسجيلات التي ظهرت بعد يومين من حملة رسمية بدأها حزب العدالة والتنمية لانتخابات محلية في نهاية مارس قد تكون أحدث كشف في فضيحة كسب غير مشروع قال «أردوغان» إنه تم الترتيب لها للإطاحة به.

وقال مكتب «أردوغان» في بيان إن «التسجيلات التي نشرت عبر الإنترنت، الاثنين، مرفق بها مزاعم بأنها محادثة هاتفية بين رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وابنه غير صحيحة بالمرة وهي من نتاج عملية مونتاج غير أخلاقية».

وأضاف البيان: «أولئك الذين اختلقوا هذه المؤامرة القذرة يستهدفون بها رئيس وزراء جمهورية تركيا سيحاسبون في إطار القانون».