واشنطن تطلب توضيحات من بغداد بشأن شرائها أسلحة من إيران

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة العراقية بتوضيح حقيقة ما نشرته بعض الصحف من معلومات حول توقيع الحكومة عقدا لشراء أسلحة من طهران، الأمر الذي يشكل إذا صح انتهاكا للحظر الدولي على إيران.

ونقل راديو «سوا» الأمريكي، الثلاثاء، عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر ساكي، قولها «لقد أطلعنا بالتأكيد على هذه المعلومات، وإذا كان ذلك صحيحا، فإنه يثير قلقا كبيرا».

وأشارت «ساكي» إلى أن «أي نقل لأسلحة من إيران إلى بلد آخر هو انتهاك مباشر لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1747».

وأضافت «ساكي»«نسعى إلى الحصول على معلومات إضافية من الحكومة العراقية حول هذه المسألة لنكون واثقين بأن المسؤولين العراقيين يفهمون جيدا الحدود التي رسمها القانون الدولي على صعيد تجارة الأسلحة مع إيران».

وأشارت «ساكي» إلى أن واشنطن بدورها مستعدة لمساعدة العراق على هذا الصعيد وأنها ملتزمة بالإسراع في تسليم بغداد صواريخ من نوع هيلفاير وطائرات استطلاع من دون طيار.