استكمال الحملات المرورية بشوارع وميادين القاهرة

تستكمل الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية الموسعة على شوارع وميادين اليوم الثلاثاء تحت إشراف اللواء حسن البرديسى، مدير المرور لرصد المخالفات المرورية المتنوعة، وكذلك للتصدى للسيارات بدون لوحات معدنية والدراجات النارية غير المُرَخَّصة، والتى عادة ما تُستخدم أغلب جرائم السرقة، والقتل، والحوادث الإرهابية.

وأكد مصدر مسئول بالإدارة أنه تم رصد العديد من المخالفات المرورية خلال الأيام الماضية للعديد من السيارات والدراجات البخارية، وتنوعت المخالفات ما بين السير بدون لوحات معدنية والسير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكدا على استمرارية الحملات لحين عودة الانضباط المرورى بالشارع.

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