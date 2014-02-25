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إنشاء فرع لرابطة خريجي “أوكاياما” اليابانية بجامعة جنوب الوادي‎

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إنشاء فرع لرابطة خريجي “أوكاياما” اليابانية بجامعة جنوب الوادي‎ إنشاء فرع لرابطة خريجي “أوكاياما” اليابانية بجامعة جنوب الوادي‎

رابطة خريجي جامعة أوكاياما اليابانية بجامعة جنوب الوادي

أكد الدكتور جمال تاج عبد الجابر عميد كلية الهندسة بالجامعة ورئيس رابطة خريجي جامعة اوكاياما بمصر عن إنشاء فرع للرابطة بجامعة جنوب الوادي مما ينم عن مكانة الجامعة العلمية بين الجامعات العالمية.

قدم عبد الجابر الشكر للدكتور عباس منصور رئيس الجامعة على دعمه المستمر للرابطة واهتمامه بالتواصل بين كليات الجامعة وكليات العالم وان إنشاء الفرع يدل على تقدير جامعة اوكاياما لجامعة جنوب الوادي ، مضيفا أن الرابطة ستفتح المجال للتعاون العلمي بين الجامعتين وتبادل الخبرات والأبحاث العلمية.

يذكر أن الدكتور جمال تاج عبد الجابر عميد كلية الهندسة قد تم تكريمه من قيادات جامعة اوكاياما والمستشار الثقافي الياباني بالقاهرة وتنصيبه رئيسا لرابطة خريجي الجامعة اليابانية بمصر .

وأكد عبد الجابر أن أسرة رسالة بالكلية التي فازت بلقب الأسرة المثالية على مستوى الجامعات المصرية  تقوم بعمل خيري رائع ومميز دون اى توجيهات ولهم نجاحات بقرى المحافظة جديرة بالاحترام ونحن على قدر الإمكان نقدم ما نستطيع من إمكانيات لهم وسيكون هناك تكريم لهؤلاء الطلاب بالتنسيق مع رئيس الجامعة .

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