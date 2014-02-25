محافظة القاهرة تواجه إضراب النقل العام بـ1200 مينى باص

واجهت محافظة القاهرة، اليوم إضراب هيئة النقل العام، من خلال 1200 مينى باص على خطوط الحركة الرئيسية، بدأت فى العمل منذ الخامسة صباحا، وتستمر فى عملها حتى الواحدة من صباح اليوم التالى.

جاء ذلك بعد الاجتماع الذى عقده أمس الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، مع مديرى شركات النقل الجماعى بالقاهرة، حيث تم الاتفاق خلاله على تشغيل 1200 مينى باص على خطوط الحركة الرئيسية من الخامسة صباحًا حتى الساعة الواحدة صباح اليوم التالى منها 500 مينى باص إضافية على الطاقة الحالية، بالإضافة إلى زيادة التشغيل لتصبح 20 ساعة فى اليوم، بدلاً من 10 ساعات.

وأكد المحافظ الالتزام بالتعريفة المقررة دون أى زيادة على أن تلتزم الشركات أيضًا بالخطوط التى يتم الاتفاق عليها، فى حين أكد مديرو الشركات أنهم سيعملون بكامل طاقاتهم لحين انتهاء الإضراب لخدمة مواطنى القاهرة، آملين أن تنفرج هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن، حرصًا على مصلحة الوطن فى هذه المرحلة المهمة.