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بوتين يعلن فشل محاولة استغلال الأولمبياد في الدعاية المعادية لروسيا

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بوتين يعلن فشل محاولة استغلال الأولمبياد في الدعاية المعادية لروسيا بوتين يعلن فشل محاولة استغلال الأولمبياد في الدعاية المعادية لروسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الانتقادات التي وُجهت إلى أولمبياد سوتشي أتت على نحو معاكس لما استهدفته من نتائج.

وقال بوتين في تصريحات للتليفزيون الروسي نقلتها وكالة أنباء ” نوفوستي ” اليوم الثلاثاء :” لقد نجحت روسيا بتنظيم الدورة الـ22 للألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة سوتشي ، بينما نجح الروسي في مسابقات الأولمبياد حيث تصدرت روسيا ترتيب الدول المشاركة في عدد الميداليات الذهبية ومجموع الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية”.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن أولمبياد سوتشي تعرضت إلى انتقادات أتت بعضها من اللجنة الأولمبية الدولية وهي انتقادات بناءة وطيبة ساعدت منظمي أولمبياد سوتشي.

وأضاف : ” كانت هناك انتقادات أخرى أتت من بعض الدول الأجنبية، وهي انتقادات سياسية شرسة وجهها من يضع نصب عينيه هدف الإساءة إلى روسيا”.

وأرجع بوتين سبب الانتقادات “العدائية” إلى قلق المنتقدين إزاء ظهور روسيا في ساحة السياسة الدولية كمنافس قوي يخافون منه.

ونوه بوتين إلى ” أن الأولمبياد التي استضافتها ونظمتها روسيا كشف للعالم طيبة روسيا وانفتاحها على التعاون مع باقي العالم، معبرا عن أمله في تبديد القلق والخوف اللذين يساوران منتقدي أولمبياد سوتشي غير الطيبين”.

أ.ش.أ

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