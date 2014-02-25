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محمد بن نايف يرعى حفل «التضامن مع أطفال سورية».. اليوم

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محمد بن نايف يرعى حفل «التضامن مع أطفال سورية».. اليوم محمد بن نايف يرعى حفل «التضامن مع أطفال سورية».. اليوم

    يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية المشرف العام على الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سورية اليوم، حفل يوم التضامن مع الأطفال السوريين الذي تحتضنه القاعة الكبرى بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، الذي يجري تنظيمه على المستوى الوطني، وسيتم خلاله تغطية حاجة آلاف الأطفال السوريين الذي يعيشون في ظروف مأساوية صعبة لسد حاجاتهم، والإسهام مع المجتمع الدولي الإنساني في الحد من تدهور الحال المعيشية للأطفال السوريين النازحين داخل سورية واللاجئين إلى دول الجوار.

ويحظى الحفل بمشاركة رسمية وشعبية واسعة، دعي لها الأمراء والوزراء والسفراء وكبار مسؤولي الدولة وممثلي المنظمات الدولية ورجال وسيدات الأعمال وكبريات الشركات والبنوك والمصانع والمحسنون. ويصاحب الحفل افتتاح المعرض المصاحب الذي تشارك فيه الدول المستفيدة من المساعدات السعودية الإغاثية، إذ سيتولى كل سفير دولة التعريف بالمساعدات المقدمة لبلاده وتقديم الشكر لقيادة المملكة وشعبها، بناء على رغبة تلك الدول بالمشاركة في التعريف الإنساني بدور المملكة.

وأوضح ل "الرياض" مستشار وزير الداخلية رئيس الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية الدكتور ساعد العرابي الحارثي، أن هذه الوقفة التضامنية من خادم الحرمين الشريفين تأتي تواصلاً لجهوده الداعمة للشعب السوري على المستويات كلها لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدات الاغاثية والإنسانية للأشقاء في سورية، واستمرارًا للعمل الإنساني الذي تقدمه الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية وإتاحة المجال للمواطنين في هذا البلد المعطاء للتضامن مع هذه الأزمة الإنسانية لأطفال سورية.

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