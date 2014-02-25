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كلية الزراعة تقيم احتفالية “لقاء الأجيال الثالث ” منتصف مارس المقبل

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كلية الزراعة تقيم احتفالية “لقاء الأجيال الثالث ” منتصف مارس المقبل كلية الزراعة تقيم احتفالية “لقاء الأجيال الثالث ” منتصف مارس المقبل

تقيم كلية الزراعة بجامعة القاهرة تقيم احتفالها الكبير و الذي يتكرر كل عشر سنوات تحت عنوان ” لقاء الأجيال الثالث ” وذلك يوم السبت الموافق 15 من مارس المقبل، في المدينة الرياضية للكلية.

و سيلتقي خلال تلك الاحتفالية خريجوا الكلية منذ نشأتها وحتى الآن ، وعلى هامش الاحتفالية تنظم الكلية معرضها الزراعي الكبير و تقيم عدداً من الندوات المتعلقة بالزراعة و الزراعيين.

وقد صرح عميد الكلية الاستاذ الدكتور محمد يسري هاشم بأن “لقاء الأجيال” هذه المرة ستكون له طبيعة خاصة إذ يصادف 125 عاما على نشأة الكلية و ستتم دعوة مشاهير خريجي الكلية و أعلامها وعلى رأسهم الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة والدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية ومن الفنانين عادل امام و صلاح السعدني وغيرهم ، وسيتم الاعلان عن تدشين عدداً من المشروعات التي تخدم طلاب الكلية و أساتذتها وذلك بالجهود الذاتية لخريجيها .

وقد أشار عميد الكلية إلى خصوصية العلاقة التي تربط بين زراعة القاهرة و خريجيها على مر الأجيال فهم دائماً حريصون على زيارتها و تقديم التبرعات لها بشكل كبير.

 

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