رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة تسافر إلى ألمانيا الشهر المقبل لتلقي العلاج

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة وزعيمة المعارضة، يوليا تيموشينكو، التي أُطلق سراحها قبل يومين، تعتزم التوجه إلى ألمانيا من أجل العلاج.

وأدلى حزب «باتكيفشينا» (الوطن)، الذي تتزعمه «تيموشينكو»، ببيان، الإثنين، أكد فيه تلك الأنباء، لافتًا إلى أن الأخيرة ستتوجه إلى ألمانيا الشهر المقبل، لتتعالج من آلام الظهر التي تعاني منها، بناء على دعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأوضح البيان أن «تيموشينكو»، ستشارك خلال يومي 6 و7 مارس المقبل، في قمة حزب الشعب الأوروبي، التي ستنعقد في العاصمة الأيرلندية دوبلن، لتتوجه بعد ذلك إلى المستشفى الألماني التي ستخضع فيها للعلاج من انزلاق غضروفي تعاني منه.

كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد هاتفت «تيموشينكو» بعد إطلاق سراحها، ووجهت لها دعوة لزيارة ألمانيا لتلقي العلاج في أحد مستشفياتها.

وتم إطلاق سراح يوليا تيموشينكو، رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة وزعيمة المعارضة، من السجن، السبت الماضي.