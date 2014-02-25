قوات الشرطة والجيش تفرق تظاهرات الإخوان بالإسكندرية

تجمهر العشرات من أنصار تنظيم الإخوان المسلمين فى خمس أماكن بمدينة الإسكندرية إثنين غرب المحافظة فى مناطق برج العرب والعجمى والثلاثة الأخرين بشرق المدينة فى مناطق جناكليز وأبو سليمان والمندرة، حاملين لافتات تحرض المواطنين على رفض ما وصفوه بـ “الانقلاب” والمحاكمات “الهزلية” لمرسى.

وقام أنصار الإخوان بإلقاء عدة شماريخ وألعاب نارية ،ما أدى إلى حدوث اشتباكات بسيطة مع أهالى المناطق المذكورة.

وتدخلت على الفور قوات “القول الأمنى” المكونة من قوات الشرطة وقوات الجيش بالمنطقة الشمالية العسكرية ،وفر المتظاهرين هاربين للشوارع الجانبية.