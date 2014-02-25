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قتلى في صفوف حزب الله جراء غارة إسرائيلية على البقاع

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قتلى في صفوف حزب الله جراء غارة إسرائيلية على البقاع قتلى في صفوف حزب الله جراء غارة إسرائيلية على البقاع

أرشيفية

أفاد مراسل “العربية” في بيروت ، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي ، نفذ غارات جوية على منطقة البقاع على الحدود السورية اللبنانية.

وأفادت مصادر لقناة “العربية” بوقوع قتلى من حزب الله في الغارات الإسرائيلية على البقاع شرق لبنان.

وأشار المراسل ، أن الغارات استهدفت جرود بريتال على السلسلة الجبلية الشرقية بين سوريا ولبنان، وأن الطيران الإسرائيلي استهدف مواقع لحزب الله في كل من بريتال والنبي شيت وعلي النهري الحدودية.

من جانبه ، قال تلفزيون المنار إن المصادر الأمنية لم تؤكد حتى الآن وقوع أي غارات إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، بينما ذكرت مصادر أمنية أن إسرائيل قصفت هدفاً لحزب الله على الحدود اللبنانية السورية.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارة استهدفت “قاعدة صواريخ لحزب الله تشارك في العمليات العسكرية في منطقة القلمون السورية” الحدودية مع لبنان، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

العربية.نت

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