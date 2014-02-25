شراكة «خلينا مع بعض» مفتاح الحل بين وزارة الإسكان و «المطورين العقاريين»!

أدار الندوة - د. أحمد الجميعة

تُعد مشكلة "الإسكان" موضوعاً حيوياً يمس شريحة كبيرة من المجتمع، حيث قطعت وزارة الإسكان أشواطاً كبيرة نحو الحلول التي من شأنها أن تساعد المواطن على امتلاك المسكن، إذ أعلنت عن لائحة برامج الدعم، والآن تواصل جهودها خلال الشهور الستة المقبلة بحيث تبدأ عملية تلقي الطلبات، والعمل على إيجاد ما هو أفضل في المستقبل.

ولكي تُحقق وزارة الإسكان المعادلة الصعبة لابد من مد جسور التعاون مع القطاع الخاص مُمثلاً ب "المطورين العقاريين"، عبر تحفيزهم وتشجيعهم، ما يُساعد على وجود منتجات في متناول أيدي المواطنين سواء من حيث السعر أو التصميم، كذلك لابد من إزالة العوائق التي تعترض المطوّرين، خصوصاً فيما يتعلق بتوفير "البنية التحتية" للأراضي وهو ما يساعد على بناء الوحدات السكنية المطلوبة وهي مكتملة الخدمات.

ورأت وزارة الإسكان أن تنفيذ مشروعاتها عن طريق القطاع الخاص هو الأسلوب الأمثل، حيث قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال، من خلال تنظيم ورش عمل مع ممثلين من القطاع، وكان الهدف أخذ ملاحظات المطورين العقاريين، بمشاركة مكتب استشاري متخصص، وتوصلت خلالها إلى كثير من الملاحظات التي أبداها المطورون، وتمّ الأخذ بتلك الملاحظات، وهي الآن في المراحل الأخيرة من إعداد نموذج للشراكة مع القطاع الخاص.

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بوابة الدعم السكني

في البداية تحدث "م. محمد الزميع" عن برامج الدعم التي أعلنت عنها وزارة الإسكان قائلاً: تم إعداد برنامج الإعداد السكني بمشاركة استشاريين عالميين ومحليين، بحيث يكون البرنامج والشروط التي وردت في اللائحة التنظيمية متناسبة مع واقع المملكة، وتستفيد من خبرات الدول التي سبقتنا، خاصةً في شروط الاستحقاق ومعايير الأولوية، مضيفاً أنه تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتوزيع الإسكان الجاهز في منطقة جازان بشكل عاجل، فتحت الوزارة باب التقديم على طلبات الإسكان لمنطقة جازان، ونعتبر مشروع جازان مقياسا لبقية مناطق المملكة التي سيتم افتتاحها بإذن الله تعالى يوم 6/5 من الشهر القادم، حيث سيشمل جميع المناطق، مشيراً إلى أنه لدى وزارة الإسكان في منطقة جازان مجموعة من الوحدات السكنية الجاهزة، وتشمل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه، والذي يضم حوالي (٣١٣٧) وحدة، وقرابة ألف وحدة جاهزة من مشروعات وزارة الإسكان، حيث سيتم توزيعها على المواطنين المستحقين وفق آلية الدعم السكني، ذاكراً أن الوزارة تعمل على تطوير أراض للمواطنين في منطقة جازان وغيرها من مناطق المملكة، بحيث يتم تخصيصها أيضا للمستحقين, إلى جانب القروض السكنية التي تقدم للمواطنين الذين يملكون أراضي أو يرغبون في شراء وحدات سكنية جاهزة.

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ورش عمل

وأكد "م. الزميع" على أن لدى وزارة الإسكان العديد من المشروعات الجاهزة في مختلف مناطق المملكة، وكذلك أراض مطورة في (11) موقعا بدأ تنفيذ أعمال البنية التحتية فيها تستوعب إنشاء حوالي (46) ألف وحدة سكنية، وهناك أكثر من (83) موقعا بدأ العمل في أعمال التصميم لها وسوف توفر أراضي مطورة تستوعب بناء حوالي (100) ألف وحدة سكنية، مضيفاً أن الوزارة ترى تنفيذ هذه المشروعات عن طريق القطاع الخاص هو الأسلوب الأمثل، وقد قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال، عبر تنظيم ورش عمل مع ممثلين من القطاع الخاص، وكان الهدف أخذ ملاحظات المطورين العقاريين عبر إطار الشراكة التي وضعتها الوزارة، بمشاركة مكتب استشاري متخصص في هذا المجال، مبيناً أن الورش كانت تفاعلية، حيث استمعوا فيها إلى كثير من الملاحظات التي أبداها كثير من المطورين العقاريين، وتمّ الأخذ بتلك الملاحظات، مشيراً إلى أن الوزارة في المراحل الأخيرة من إعداد نموذج للشراكة مع القطاع الخاص، وسيتم تطبيق هذا النموذج على مشروع الوزارة شمال مطار الملك خالد في مدينة الرياض, حيث خُصصت مناطق لإقامة عمائر سكنية متعددة الأدوار، وأفضل أسلوب لإنشائها هو الاستعانة بالمطورين العقاريين في عملية تنفيذها ومن خلال اختيار المواطنين أنفسهم للمطور الأفضل عرضاً.

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أسعار وجودة

وأوضح "م. الزميع" أن نموذج الشراكة القائم الحالي يعتمد على جزئية مهمة وهو أن يكون لدى المطور العقاري القدرة على تسويق منتجاته، بحيث يكون لديه تصاميم لوحدات سكنية بأسعار وجودة مناسبة تلاءم المواطنين المستفيدين من الدعم السكني، وإذا ما سُوِّق عليهم هذه الوحدات السكنية ووصل إلى نسبة معينة، يتم تخصيص الأرض للمطور العقاري ثم يبدأ البناء عليها، مضيفاً أن القروض المستحقة للمواطنين تحول إلى حساب بنكي مخصص لمشروع "escrow account"، ومن خلاله يستطيع أن يصرف على المشروع وكذلك يستمر بتسويق قيمة الوحدات السكنية، ذاكراً أن هذا النموذج يُعد أحد الأمثلة عن الشراكة مع القطاع الخاص.

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وأضاف: النموذج الآخر الذي تطمح الوزارة إلى تفعيله قريباً، هو الشراكة مع المطورين العقاريين على الأراضي التي يمتلكونها، إذ أن القطاع الخاص يمتلك مخزوناً كبيراً من الأراضي، إضافةً إلى الخبرات الكبيرة في هذا المجال، والمرونة التي يتمتع بها.

ويستطيع أن يضع من التصاميم التي تناسب مختلف فئات شرائح المجتمع، وكذلك تنوع الحي السكني من حيث السكان والمباني, لأن مشروعات وأراضي وزارة الإسكان مخصصة للمستفيدين من الدعم السكني، بينما مشروعات القطاع الخاص يأتي إليها الشخص الذي يرغب هذه المنطقة، وبالتالي نجد فيها عناصر جذب أكبر.

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جانبان مهمان

وأشار "م. الزميع" إلى أن وزارة الإسكان سوف تعمل مع القطاع الخاص من جانبين، الأول هو جانب التسهيل "اللوجستي" المتعلق بكل ما يحتاجه المطور العقاري من اعتماد مخططات لهذا المشروع السكني؛ كون هذه المشاريع تدخل ضمن المشاريع التي تشرف عليها الوزارة وكذلك هناك شروط لعملية الشراكة مع المطور في القطاع الخاص، والثاني هو ما يتعلق بالقروض الخاصة بالمواطنين، بأن يتم تحويلها إلى حساب المشروع بنفس إجراءات نظام البيع على الخارطة، وبالتالي يستطيع أن يضمن انتظام الدفعات المالية، مبيناً أن ما يتم الاتفاق عليه بين المطور والمواطن من مبالغ يتم تحويل القرض بالكامل إلى المطور العقاري، لافتاً إلى أن ذلك في كلتا الحالتين سواء على أراضي وزارة الإسكان، أو على الأراضي التي يمتلكها القاطع الخاص.

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وتداخل "حمد الشويعر" قائلاً: إن ما ذكره "م. محمد الزميع" عن موضوع نماذج الشراكة مع القطاع الخاص يدل دلالة قاطعة على توجه وزارة الإسكان على تمكين حصول المحتاج إلى السكن، مضيفاً أن دعم المطورين العقاريين والعمل على إزالة كل ما يواجههم من معوقات، كل هذه الأمور تبشر بالخير، متمنياً أن يسدد الله خُطى العاملين في وزارة الإسكان إلى ما يجلب الفائدة للمواطن.

هناك تحفظات

وعلّق "م. محمد الخليل" قائلا: إننا في القطاعين العام والخاص نمثل يداً واحدة وفي قارب واحد من أجل خدمة هذا البلد المبارك، مضيفاً أنه فيما يتعلق بموضوع العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام وبين وزارة الإسكان والمطورين فقد أخذ وقتاً طويلاً في مجال الدراسات، ونأمل أن ترى النتائج النور قريباً، شاكراً هيئة سوق المال التي عوّدتهم على طرح أنظمة للعامة ومن ثم استقبال جميع الملاحظات وإجراء التعديلات بكل مرونة على تلك الأنظمة، متمنياً تطبيق نفس النظام في وزارة الإسكان، حيث أرى أن هناك تحفظات على آلية الاستحقاق، مطالباً أن يكون لدى الوزارة مرونة سريعة في تعديل هذه الآلية متى ما رأوا أن هناك حاجة للتعديل، مؤكداً على أنه ليس هناك نظام خال من الخلل، لكن التأخير في إجراء التعديلات قد يتسبب في خلل أكبر.

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وأضاف: أنا شخصياً أشيد بجهود الوزارة؛ لأن مهمتها تعد في غاية الصعوبة، نتيجة ارتباط عملها بعدة وزارات ومؤسسات مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية من حيث الأراضي والفسوحات ووزارة المالية في الاعتمادات المالية، كذلك لها علاقة بإيصال الخدمات مثل الكهرباء والمياه، إضافةً إلى أن المملكة مترامية الأطراف وطبيعتها الجغرافية تختلف من منطقة إلى أخرى، وبإذن الله الوزارة قادرة على تخطي جميع العقبات، مقترحاً إنشاء وكالة للوزارة تعنى بحل إشكالات المطورين وتذليل المعوقات التي تقف حجر عثرة في طريقهم.

تذليل العقبات

وحول قدرة السوق العقاري وتحديداً القطاع الخاص على استيعاب هذه التنظيمات والتشريعات، وبالتالي بناء جسور من العلاقات والشراكات مع وزارة الإسكان، أوضح "م. عبدالرحيم التويجري" أن المطورين مازالوا إلى الآن يحاولون استيعاب التشريعات، مضيفاً أنهم يعانون منها، حيث أنها كثيراً ما تنحصر في ال(500) ألف وحدة وبمبلغ (500) ألف ريال، مؤكداً على أن هناك حاجة ماسة ل(٥٠٠) ألف وحدة، ولو تم تنفيذها خلال عشرة أعوام سيقيم المطورون مثلها أو أكثر، مبيناً أن دعم المطورين لا يتم إلاّ بتذليل العقبات التي تواجههم، ومنها فرض الزكاة على المطورين في القروض التي يأخذونها من البنوك، وفرض زكاة كذلك على أراضيهم عن كل عام، ذاكراً أن هذا عبء كبير يقع على عاتقهم، متسائلاً: لماذا لا تُنسّق الوزارة مع مصلحة الزكاة ووزارة المالية لفرض الزكاة على المطورين لمرة واحدة فقط للتخفيف عليهم؟ ولماذا لا يتم التنسيق مع مؤسسة النقد لدعم المطورين برفع سقف الإقراض من البنوك؟ لافتاً إلى أنه على الرغم من فتح باب الإقراض للمطورين من البنوك إلاّ أن هناك تحفظات في برنامج إقراضهم، مطالباً بطرف ثالث من وزارة الإسكان لدعم المطورين للوحدات غير (500) ألف، مع إضافة (500) ألف أخرى، على أن تسعى الوزارة على تذليل التشريعات.

ضعف الوعي

وتداخل "سلمان بن سعيدان" قائلاً: أنا أنظر للموضوع من شقين؛ التشريعات ممتازة، ولكن عيبها الوحيد هو عدم وعي المواطنين بها، حيث يجهلون بشكل واضح آلية الإسكان، حيث لاحظنا ذلك عندما قابلنا "د. شويش الضويحي" -وزير الإسكان-، فقد اعتقد بعض الأشخاص الذين أخذوا قروضاً من البنوك أن الدولة ستساعدهم في سداد الديون المترتبة عليهم، وهذا يوضح أن هناك مسافة طويلة بين المواطن وآليات التشريع، مُشدداً على أهمية زيادة الوعي والتثقيف؛ لأننا كمطورين عقاريين نعيش وضعاً حساساً، حيث أن جميع قرارات وزارة الإسكان تؤثر على السوق سلباً أو إيجاباً، فكل تصريح من الجهة المسؤولة يؤثر مباشرةً في السوق، وكذلك كل طرح من صندوق التنمية يؤثر على السوق إيجاباً؛ لأن ذلك يؤدي إلى طرح طلبات عالية على الأراضي، حيث أنه كلما صدر عشرة آلاف أو خمسة عشر ألف اسم يتم ضخ ذلك في السوق، على اعتبار زيادة الطلب، مبيناً أنه كلما صدر تشريع جديد نجد المواطنين يجهلون حيثياته، وهذا ما يؤدي إلى صعوبة كبيرة في عدم التكيف، لافتاً إلى أن من سمات الاستثمار أن رأس المال جبان، حيث نجد المطور كثير التردد عند حدوث أي تغير في السوق، وقد يتم طرح تشريعات من أجل تحسين الوضع ومن أجل البحث عن حلول لمشكلات السكن، لكن ربما يتم طرق أبواب خاطئة، مما يؤثر على السوق بشكل عام.

وأشار إلى أن بعض البنوك تدخل في حالة توجس وانتظار لما سيحدث من ردود فعل، وبالتالي نجد المطورين يتحفظون كذلك، وتظل حاجة المواطن مستمرة وقائمة وهذا يؤدي إلى زيادة الحمل على المطورين وبشكل تراكمي، مما يؤثر بشكل أكبر ومباشر على وزارة الإسكان؛ لأنها هي المسؤولة وتزداد عليها الضغوط باستمرار، مُشدداً على أهمية أن تتعامل الوزارة مع القطاع الخاص العقاري، لأنه قطاع مساعد، كذلك الحرص على التعامل مع البنوك من أجل جعل الاستثمار في مجال الإسكان جاذباً للمطورين.

دخل الفرد

وأوضح "عبدالله السديري" أن وزارة الإسكان مسؤولة عن إنتاج (٥٠٠) ألف وحدة سكنية، وهذا التوجه الجديد يعد عملاً جيداً وفي مكانه الصحيح، إلاّ أنهم في قطاع التمويل يواجهون عقبات وصعوبات من ناحية المقاولين وبعض المطورين وهذا أمر متوقع، ولا أحد يشك في ذلك؛ لأن عدد (500) ألف وحدة سكنية ليست عملية قليلة، وفي نهاية المطاف يستطيعون تنفيذ هذه الوحدات، وبالتالي يكونون قد حلوا مشكلة الشريحة الدنيا الذين نجد مداخليهم المالية منخفضة، مضيفاً أن لدينا مشكلة يعاني منها ذوو الدخول المتوسطة، حيث أن متوسط سعر المسكن إلى دخل المواطن يعادل دخل (10) أعوام، بينما في الدول التي نجد فيها نسبة الملكية عالية لا تتجاوز النسبة خمسة أعوام؛ بسبب مشكلة قلة الرواتب وقلة نسبة دخل الفرد كما ذكر "سلمان بن سعيدان"، إضافةً إلى مشكلة أسعار المنازل التي تبدأ من أسعار الأراضي، مبيناً أن الدول التي نجد فيها نسبة التملك عالية لا يتجاوز سعر الأرض من المسكن (15%)، بينما لدينا تجاوزت نسبة (55%)، مشيراً إلى أن الوزارة لديها جهود مقدرة في مواضيع لها علاقة بالأسعار على المدى الطويل، وأعتقد أن التركيز عليها سيكون له فائدة عالية.

تحفيز المطور

وتمنى "م. الخليل" لو وضعت الوزارة نسبة (80%) من جهودها لتذليل العقبات التي تواجه الاستثمار في القطاع السكني، خاصةً صغار المطورين والمتوسطين، لأن المجتمع السعودي أثبت بما لا يدع مجالاً للشك انه لا يريد السكن في المجمعات الكبيرة، بل يفضل المجمعات الصغيرة بحكم قربهم من الأهل والمعارف، مُشدداً على أهمية تحفيز المطور الصغير أو المتوسط الذي يطوّر في حدود (30-40) فلة؛ لأنهم هم الذين يمكنهم حل مشكلة الأزمة السكنية، مؤكداً على أن هناك إشكالية في الصكوك، ودائماً ما يُردد أن أراضي الرياض بيضاء، وهناك من ينادي بل يطالب بفرض رسوم على تلك الأراضي، متسائلاً: هل دققت وزارة الإسكان في هذه الأراضي البيضاء؟ وهل هي قابلة للتطوير؟ وهل هي خالية من مشكلات تداخل الصكوك؟ خاصةً أننا نعاني من وزارة العدل التي أوقفت العديد من الصكوك، متأسفاً أن هناك من يقول أن هذا الموضوع حسّاس، مُشدداً على أهمية طرحه للجميع، مبيناً أن هناك موضوعا آخر يتعلق بتداخل الملكيات، مطالباً بسرعة تطبيق التسجيل العيني للعقار؛ لأنه من أهم الأنظمة التي صدرت منذ عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله-، وتم تجديدها عام ١٤٢٢ه، مطالباً كذلك أن تضاف الإحداثيات في الصكوك؛ لأن تطبيق تسجيل العين يستغرق وقتاً طويلاً يزيد على (٤٠) عاما، مؤملاً من وزارة الإسكان أن تدعمهم في هذا الجانب، بالرغم من علمنا أن ذلك ليس من اختصاصها.

منتجات مشتركة

وعن أبرز البرامج المشتركة التي تساعد الأفراد للتعاون مع الصندوق العقاري، وكيف يمكن أن يتحقق الدعم من خلال هذا البرامج للأفراد؟ أوضح "عبدالله السديري" أن هناك تعاونا بين البنوك وشركات التمويل من أجل طرح منتجات مشتركة مع الوزارة، بحيث تصرف الوزارة مبلغ (500) ألف ريال، ويصرف الممول باقي المبلغ حسب قدرة المواطن، مضيفاً أن الطرح الأخير يعد طرحاً جيداً، لكن كانت هناك حيثيات معينة كان من المفروض النظر إليها وهي أن الصندوق هو المالك الأول للقرض وهو المُسدد الأول بالنسبة للبنوك، مما يسبب حرجاً كبيراً بالنسبة للقدرة الائتمانية للبنوك للإقراض، حيث أنهم يجتهدون في وضع محافظ، لكنهم في ذات الوقت متحفظون على المدى الطويل، وهذا شيء لا نعتقد أن وزارة الإسكان ترغب فيه، ذاكراً أن طرح المنتج بصيغة المرابحة الموجودة سيتسبب في ثبات التكلفة، وهو ما يجعل السعر عالياً من قبل البنوك، وبالتالي فإن نسبة (3%) التي تحدث عنها "سلمان بن سعيدان" ربما لا تكون متاحة إذا كان المنتج تكلفته ثابتة على مدى (20) عاماً، مُفضلاً أن تنظر الوزارة والصندوق العقاري إلى أساليب أخرى للتمويل، مثل أسلوب الإيجار؛ لأنها قابلة للتصكيك والبيع بعد إنشاء شركة إعادة التمويل، لافتاً إلى أنه من الممكن مناقشة مثل هذه القضايا؛ لأننا نعتقد أن البنوك في نهاية المطاف ستسعى إلى التعاون والتعامل، لكن حجم تعاونها مرتبط بحجم ارتياحها، لهذا يجب أن يوضع لها مساحة أوسع من أجل تخصيص نسبة أكبر من محفظتها للتمويل العقاري.

تحت الإنشاء

وأوضح "السديري" أن هناك جزءا آخر عملنا على تجريبه في "شركة أملاك"، وقد نجحنا فيه نجاحاً كبيراً وحققنا فيه فوائد جيدة، وهذا وفر وسيلة عالية للمطور العقاري، مما أعطانا فرصة للتمويل قبل البنوك، وأعطى الفرصة كذلك للمواطن لشراء منزل بسعر منخفض، مضيفاً أن لديهم في أملاك منتجا يتيح للمستهلك أن يشتري منزلاً تحت الإنشاء، حيث وجدنا أن المطور العقاري لديه الرغبة الدائمة في البيع تحت الإنشاء؛ لأن ذلك يؤدي إلى تخفيض رأسماله العامل في المشروع، إضافة إلى تخفيض نسبة المخاطرة، مبيناً أن المطور ليس لديه مانع أن يخفض السعر إلى خمسة أو عشرة في المئة؛ لأننا منحناه التمويل والمشتري منحناه الضمان على أن المنزل سيكتمل بناؤه في الوقت المحدد، مُشدداً على أهمية تعميم هذه التجربة على جميع الممولين سواء كانوا بنوكاً أو شركات؛ لأنها بلاشك ستحل جزءا كبيرا من مشكلات الوزارة التي بدأت تلتفت إليها، وبدأت أيضاً تدرسه مع المطورين العقارين، خاصةً ما يتعلق بالمنتجات الخارجة عن (500) ألف وحدة، مؤكداً على أن مثل هذا العمل سيتيح التمويل ويخفض الأسعار، بل ويعطي كذلك طمأنينة للمستهلك النهائي، ومن هنا نضمن للمستهلك تسلم منزله في الموعد المحدد وبسعر معين وأن يسلم بالطريقة الصحيحة.

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