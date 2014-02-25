مرور جدة يشن حملة ميدانية مكثفة

شنت شعبة السير في إدارة مرور محافظة جدة الأحد حملة ميدانية لضبط الحركة المرورية في أنحاء المحافظة. وقال العقيد طلعت المنصوري من شعبة السير، إن الشعبة وضعت خطة متكاملة لتنفيذ هذه الحملة وحشد جميع الطاقات البشرية والآلية وتكثيف الوجود المروري الميداني لرجال المرور لضبط الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية والتركيز على المخالفات التي تؤثر في السلامة العامة والتركيز على مخالفات (الوقوف الخاطئ والمزدوج واستخدام الجوال أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الامان)، وسوف تتم متابعة تلك المخالفات في مختلف أنحاء المحافظة من قبل دوريات المرور سواء الرسمية أو السرية وبمساندة جميع الضباط والأفراد الإداريين إلا أننا نؤكد على الرقابة الذاتية من قبل قائدي المركبات.

بدوره، دعا مدير مرور جدة اللواء وصل الله الحربي الجميع إلى الالتزام بالأنظمة المرورية وعدم تجاوزها لسلامتهم، ناصحاً أولياء الأمور وجميع شرائح المجتمع بالتعاون مع رجال المرور عن طريق تقديم النصح والإرشاد لأبنائهم باحترام الأنظمة والالتزام بها حتى لا يعرضوا أنفسهم للمخالفات التي تؤدي إلى الحوادث وبالتالي يفقد نفسه أو يفقد الآخرين أنفسهم ونطالب الجميع بإعطاء الطريق حقه أثناء القيادة.