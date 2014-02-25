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«الصحة» جرعات اللقاحات المعطاة للأطفال .. آمنة

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    أكد ل "الرياض" الدكتور زياد ميمش، وكيل وزارة الصحة للصحة العامة مأمونية جرعات اللقاحات والتطعيمات التي توفرها وزارة الصحة عبر مرافقها الصحية المختلفة للمواطنين والمقيمين وخاصة لقاح شلل الاطفال.

وقال إن كل ما يثار بين فترة وأخرى وخاصة بالتزامن مع حملات التطعيم المستمرة عن وجود مضاعفات قد تحدث من استخدام تلك اللقاحات هو عار من الصحة وإشاعة كاذبة، وان الوزارة ستكون هي من يبادر في اطلاق التحذيرات.

وجاءت تصريحات وكيل وزارة الصحة للصحة العامة في وقت شهدت فيه مواقع التواصل الاجتماعي تداول تحذيرات من وجود خطأ في تركيب اللقاح الخاص بشلل الاطفال نتج عنه مواد كيميائية سامة.

ودعا الدكتور ميمش الجميع الى اخذ المعلومات عبر وزارة الصحة دون غيرها واعتبارها المصدر الوحيد لسلامة اللقاحات وغيرها وذلك عبر التواصل المباشر معها.

وبدورها أكدت صحة الرياض أن ما يثار من مزاعم عن انتهاء صلاحية اللقاحات التي يتم تطعيم الأطفال بها في المراكز الصحية أو المستوصفات الأهلية بمنطقة الرياض مجرد شائعات مغرضة يروجها بعض ضعاف النفوس من مثيري البلبلة، مؤكدة أن جميع اللقاحات سليمة وآمنة تماماً وتخضع لاجرءات دقيقة في جميع مراحل نقلها وتخزينها وحتى تطعيم الأطفال والمواليد بها.

وأهابت صحة الرياض في بيانها بالمواطنين والمقيمين في جميع مدن ومحافظات منطقة الرياض عدم التأثر أو الانسياق وراء مثل هذه الشائعات والأقاويل والتي لا أساس لها من الصحة أو الحقيقة لافتة إلى حرصها على تطمين الآباء والأمهات وتفنيد هذه المزاعم غير المسؤولة.

وأوضح مدير إدارة الإعلام الصحي بصحة الرياض سعد القحطاني أن على أولياء أمور الأطفال والمواليد الاطمئنان تماماً والتأكد من أن جميع اللقاحات والتطعيمات الموجودة في المراكز الصحية والمستوصفات آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة ولا يوجد أي خطر أو أضرار من تطعيم الأطفال بها.

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