هل أطاح مرض نور الشريف بمشاركته في السباق الرمضاني المقبل؟

من غير المنطقيّ أن يتمّ الإعلان عن تأجيل مسلسل "أولاد منصور التهامي" لنجم قدير بحجم نور الشريف، بسبب عدم تحديد منتجه لميزانية هذا العمل، لأنّ أيّ مسلسل له يتمّ تسويقه في القنوات الفضائية بمجرّد التعاقد معه. ويشهد على ذلك كافة المسلسلات التي شارك فيها، والتي كانت تحقّق أعلى نسب الإعلانات، بفضل ما لهذا الفنان من قاعدة جماهيريّة كبيرة في العالم العربي، لا في مصر فقط.

بعض المصادر القائمة على المسلسل أكّدت أن نور نفسه هو من طالب بالتأجيل حتى يستعيد عافيته بشكل كامل، خصوصاً أنه بدا في لقاءاته الأخيرة كما لو أنّه فقد بعض وزنه، وهو لا يريد أن يطلّ على جمهوره بهذا الشكل.