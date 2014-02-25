اتهام مي سليم بالنصب وملحن مصري يهددها باللجوء للقضاء!

تعيش الفنانة الأردنية مي سليم في أزمة حقيقية بعدما تلقت مؤخرا عدد من الإنذارات الشفهية من المقربين منها ومن الملحن محمد عبد المنعم للمطالبة بسرعة سدداها مستحقات الملحن المصري عن تلحينه لأغنيتها "أنا سكر" التي غنتها في فيلم "عش البلبل" مع المغني الشعبي سعد الصغير.

حيث شن عبد المنعم هجوما عنيفا عليها موضحا إنها طلبت منه غناء أغنية "أنا سكر" في إحدى الاستوديوهات ولما حجز لها أستوديو محترم له اسمه في السوق الغنائي وانتهت فعليا من التسجيل ماطلت في تسديد مستحقاته المالية وقرر عبد المنعم انه في حال عدم استجابتها للطرق الودية سيلجأ للقضاء علما بأنه سبق وتقدم بشكوى إلى نقابة الموسيقيين.

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