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مراد بوريقي ينفي خبر خطبته

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مراد بوريقي ينفي خبر خطبته مراد بوريقي ينفي خبر خطبته

نفى مراد البوريقي، الفائز في برنامج "أحسن صوت" في موسمه الأوّل، كلّ الأخبار التي راجت في الآونة الأخيرة بشكل كبير بشأن خطبته، مؤكّداً أنّه لم يخطب الفنانة دنيا بوتازوت، ولا أيّ فتاة أخرى لغاية اليوم.
وعبّر البوريقي عن اندهاشه بالخبر، بعدما قرأه في وسائل الإعلام، حيث تلقى سيلاً من الاتصالات للتأكد من صحة الخبر.
وأكّد الفنان المغربي أنه لم يسبق له أن تعرّف إلى دنيا بوتازوت بشكل شخصي، بينما التقى بها مرة واحدة في معرض الفرس بمدينة الجديدة، حيث التقطت معه صورة.
واعترف مراد بأنه لا يفكر في الزواج في الوقت الراهن، وقال إنّ مشواراً طويلاً مازال ينتظره في حياته الفنية .

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سيدتي