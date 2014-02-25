انجلينا جولي تلتقي رئيس الجمهورية اللبنانية

زارت النجمة العالمية وسفيرة الامم المتحدة للنوايا الحسنة Angelina Jolie رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا بعد ظهر اليوم، وأطلعته على نتائج جولتها على اماكن النازحين السوريين في البقاع وما تنوي الامم المتحدة القيام به على هذا الصعيد.

وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الأممية أصدرت بيان ذكرت فيه أن Angelina تزور البلاد للاطلاع على محنة الأطفال السوريين ولشكر الشعب اللبناني على مساعدة اللاجئين فيما يدخل الصراع عامه الرابع. وأشار البيان إلى أن الزيارة إستمرت 3 أيام التقت خلالها أسر اللاجئين وأجرت محادثات مع رئيس الوزراء الجديد، تمام سلام، كما إلتقت بعدها رئيس الجمهورية اللبنانية.

وقالت Angelina التي يرافقها عدد من المساعدين والصحفيين بعد الاجتماع مع سلام في السراي "كما تعرفون فإن لبنان لديه.. مراكز للاجئين أكبر من أي بلد في العالم في التاريخ الحديث. وهو أمر استثنائي يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لتقديم الدعم له. لقد قضيت بعض الوقت في سهل البقاع في الآونة الأخيرة مع لاجئين سوريين وكانوا ممتنين جدا للشعب اللبناني. من الواضح أنهم يشعرون بالصدمة لما حدث لهم في سوريا."

كما ذكر بيان مفوضية اللاجئين أن Angelina التقت الأطفال الأيتام السوريين الذين فروا إلى لبنان والذين يعيشون في سهل البقاع، فهناك 3500 طفل بدون ذويهم أو انفصلوا عن اسرهم ويعيشون الآن في لبنان. وقالت Angelina "لقاء هؤلاء الأطفال كان تجربة تدمى القلب. لقد فقدوا عائلاتهم وتم اختطاف طفولتهم بسبب الحرب. كانوا صغارا جدا إلا أنهم يتحملون أعباء واقعهم كما لو انهم الان رجال بالغون."

يذكر أن Angelina Jolie كانت قد وصلت الى لبنان السبت مساءَ وباتت ليلتها في فندق "كريستال- قادري الكبير" على "ضفة البردوني في مدينة زحلة، وسط تدابير امنية في محيط الفندق وقطع للطريق المؤدية اليه.