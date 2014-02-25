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بالصور .. أمن سوهاج يضبط تشكيل عصابي قام بسرقة محل تنجيد بطهطا‎

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بالصور .. أمن سوهاج يضبط تشكيل عصابي قام بسرقة محل تنجيد بطهطا‎ بالصور .. أمن سوهاج يضبط تشكيل عصابي قام بسرقة محل تنجيد بطهطا‎

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج من ضبط تشكيل عصابي قام بسرقة محل تنجيد بطهطا تبلغ لقسم شرطة طهطا من حسين محمد السيد سن 25 صاحب محل تنجيد – ويقيم شارع الدرملـي بمدينة طهطا بإكتشافه كسر أقفال المحل ملكه وسرقة مبلغ ” 16.300″ ستة عشر ألف وثلاثمائة جنيهاً وبعض محتوياته ولم يتهم أحد بالسرقة .

وتم توجيه فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعه توصلت التحريات إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من “  أحمد نجاح أحمد حسن ” وشهرته أحمد البدرى ” سن 26 عامل والسابق إتهامه فـي القضية رقم 371 جنح أمن دولة طوارئ القسم لسنة 2014 (  إحراز سلاح ابيض) -  السيد محمد أحمد عبد العال ” وشهرته السيد البحيري ” سن 20 سائق توك توك والسابق إتهامه فـي القضيتين رقمي 4556 إداري مركز طهطا لسنة 2010  مخدرات ، 3527 جنح القسم لسنة 2012 ضرب -  شريف عرفه السيد عبد العال سن 15 عامل -  إسلام عبده محمد عبد الحميد ” وشهرته بزازه ” سن 17 عامل -  تامر محمد مصطفى بدوى سن 18 عامل  -  إبراهيم العارف غريب محمد سن 17 عامل  - محمد صابر حامد عبد المنعم ” وشهرته سايفني” سن 18 عامل – ويقيمون جميعاً مدينة طهطا .

عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط فريق البحث إستهدفت المتهمين حيث تم ضبطهم  وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات والعتله الحديدية المستخدمة فـي كسر أقفال المحل  تم التحفظ عليهم .

كلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف علي أبعاد نشاطهم الإجرامي،· تحرر عن ذلك المحضر رقم 1731 إداري القسم لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .

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