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تونس تمنع قيادات من «أنصار الشريعة» المحظور من السفر

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قالت تقارير إعلامية في تونس، مساء الإثنين، إن أجهزة الأمن بمطار تونس قرطاج الدولي، منعت ثلاثة قيادات ينتمون لتنظيم «أنصار الشريعة» من السفر إلى المملكة العربية ، لأاء العمرة.

وصنفت التونسية «أنصار الشريعة» تنظيمًا إرهابيًا وحظرت أي نشاط له منذ أغسطس الماضي لتورطه في عمليات إرهابية واغتيالات سياسية.

ولم توضح المصادر الأمنية سبب منع السفر، لكن السلطات التونسية كانت أعلنت عن التشدد في سفر المتشددين خارج تونس.

كان وزير الداخلية، لطفي بن جدو، قد صرح في وقت سابق بمنع نحو 8 آلاف شاب وشابة خلال عام 2013 وحده من التوجه لسوريا، للانضمام إلى «الجهاديين» ضد النظام السوري.

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