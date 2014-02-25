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قيادي بحزب الله يطالب بإعدام «إرهابيين» يستهدفون مناطق نفوذه

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طالب نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» اللبناني، الشيخ نبيل قاووق، بإنزال عقوبة الإعدام بحق الإرهابيين الذين قتلوا اللبنانيين في ضاحية بيروت الجنوبية والهرمل (مناطق شيعية تشكل مجالًا لنفوذه).

وقال «قاووق» في كلمة له، مساء الإثنين، خلال تمثيله الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في احتفال تأبيني أقيم في البقاع الغربي لأحد قتلاه (عادة ما يكون قتل في سوريا): «نحن كلبنانيين وأهل الضحايا، نسأل ما مصير القتلة الذين نفذوا العمليات الإرهابية في الضاحية والهرمل؟، وهل يستحقون أن ينقلوا إلى فندق خمسة نجوم أي سجن رومية؟ أم أنهم يستحقون من العدالة إنزال عقوبة الإعدام ولن نترافع وندافع عنهم ونحميهم، مضيفًا «ما هكذا العدل ولا العدالة ولا هكذا يردع الإرهابيون؟».

وأضاف «قاووق»: «إن حكومة المصلحة الوطنية تشكل إجماعًا وطنيًا في مواجهة التكفيريين والإرهاب، وقبل أن نقفل ممرات الموت علينا أن نقفل مقرات الموت (مقرات التكفيريين والإرهابيين)»، وذلك ردًا على دعوة وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق المنتمي لتيار المستقبل لإغلاق ممرات الموت مع سوريا من الاتجاهين.

وتساءل قائلا: «من الذي يمنع الأجهزة الأمنية أن تنقض على مقرات الموت (التكفيريين والإرهابيين)، أليس هناك «جهة موجودة» في البلد تمنع ذلك؟، إن أي منع لمهاجمة مقرات الموت هو تسهيل للإجرام والقتل التكفيري والإرهابي.

فالتكفيريون لديهم مشروع فتنة في لبنان كما في العراق والصومال، ويريدون تفجير الشياح (حي شيعي في بيروت) مقابل طريق الجديدة (حي سني مجاور) واللبوة (بلدة شيعية في البقاع) مقابل عرسال (بلدة سورية مجاورة)، ويريدون استنساخ تجربة العراق وسوريا في لبنان».

وأكد ضرورة «أن يكون البيان الوزاري نابعًا من موقف وطني يحصن الوطن ويقوي لبنان في وجه إسرائيل وعدوانيتها وأطماعها على لبنان».

وعن تدخل حزب الله في سوريا، قال «قاووق»: «إن تدخلنا في سوريا أربك إسرائيل وسبّب لها نكسة استراتيجية، لأنهم كانوا يراهنون على إسقاط النظام في سوريا وإضعاف المقاومة في لبنان، بعد أن أصاب الجيوش العربية الضعف، فنشأت قوة المقاومة.. وهؤلاء التكفيريون والإرهابيون تبنوا الأهداف الإسرائيلية بالكامل»، على حد قوله.

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