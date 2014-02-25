ضبط عامل لإتهامة بحيازة ملابس خاصة بالقوات المسلحة بقنا‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط عامل أُجرى لإتهامة بحيازة ملابس خاصة بالقوات المسلحة.

تلقى اللواء محمد كمال مدير أمن قنا إخطارا من مركز شرطة فرشوط بالقبض على (محمد.ر.ر) 28 سنة عامل أجرى مقيم بمدينة فرشوط لإتهامه بحيازة ملابس خاصة بالقوات المسلحة.

كشفت التحريات أنه تم القبض على المتهم بناءا على أشارة من الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر بضبطه وإحضاره على خلفية ضبط سيارة بطريق البحر الأحمر بها ملابس خاصة للقوات المسلحة ، ووبمواجهة سائقها أعترف بأن المضبوطات خاصة بالمتهم وبمواجهة المتهم أعترف بأن هذه الملابس أرسلها له شقيقه بدولة الإمارات لإستخدامها في عمله اليومى .

فتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.