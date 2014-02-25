بالفيديو .. هدف رائع في تعادل فيورنتينا وبارما 2-2

روما، (إفي): خطف فيورنتينا نقطة تعادل ثمينة خارج قواعده أمام بارما بالتعادل 2-2 بفضل هدف التشيلي ماتياس فرنانديز من ركلة حرة مباشرة خارج المنطقة سجله قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة بخمس دقائق، وذلك ضمن الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورغم النقص العدد في صفوف فيورنتنيا بعد طرد موديبو دياكيتي (ق54)، إلا أنه نجح في اقتناص نقطة عززت من احتلاله للمركز الرابع في جدول الكالتشو برصيد 45 نقطة.

فيما رفع بارما رصيده إلى 37 نقطة محتلا المركز السابع.

تقدم المخضرم أنطونيو كاسانو لأصحاب ملعب اينيو تارديني بهدف (ق39) من متابعة جيدة لعرضية من الجانب الأيسر ليسددها بسهولة بيمناه في الشباك داخل المنطقة.

وقبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق أدرك الكولومبي خوان كوادرادو هدف التعادل لفيورنتينا من مجهود بدني بعدما لحق بعرضية من الجانب الأيسر.

وفي الشوط الثاني تقدم أماوري لبارما (ق51) من ركلة جزاء، لكن مهارة ماتياس فرنانديز منحت فيورنتينا التعادل.

وازدادت حدة المواجهة في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، ليقوم الحكم بطرد لاعب ثاني من فيورنتينا، الإسباني بورخا فاليرو، وجياني موناري من صفوف بارما.

شاهد هدف التعادل الرائع لفيورنتينا