ولي عهد الفجيرة: التحصيل العلمي العالي أحد أعمدة التطور الحضاري في الإمارات

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بمكتب سموه بالديوان الأميري صباح أمس، عدداً من ضباط القيادة العامة لشرطة الفجيرة بمناسبة حصولهم على درجة الماجستير في تخصصات مختلفة.

وهنأ سمو ولي عهد الفجيرة الخريجين.. وأعرب عن سعادته بتزايد أعداد المواطنين المستمر في ناحية التحصيل العلمي العالي لما يشكل ذلك من ثمرة ركيزة للاستثمار الدائم في أفراد المجتمع التي تسعى حكومة دولة الإمارات على الدوام لتحفيزه كونه أحد أعمدة التطور الحضاري في دولة الإمارات.

وحصل المقدم ركن سعيد علي الحمر اليماحي على شهادة الماجستير في إدارة الشرطة من كلية الشرطة بأبوظبي.. وأول ضباط القيادة العامة لشرطة الفجيرة الحاصلين على شهادة الأركان ضمن خريجي الدفعة الأولى لكلية القيادة والأركان المشتركة بالقيادة العامة للقوات المسلحة.

كما حصل محمد موسى ال بركت على درجة الماجستير في الاستخبارات الشرطية ومكافحة الإرهاب من جامعة ماكاوي بأستراليا. وحصل أيمن علي خلفان الزحمي على الماجستير في علم الاجتماع التطبيقي في مسار الجريمة والعدالة الجنائية من جامعة الشارقة.

حضر الاستقبالات سالم محمد عبدالله الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.