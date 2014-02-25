«شؤون الرئاسة» تطلق برنامج «الانتقال من تقيــيم الخدمات إلى صياغة المبادرات الوطنية»

(جرافيك)

بعد تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة "اهتمام للابتكار المجتمعي" في القمة الحكومية الثانية، وبدعوة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أطلقت الوزارة البرنامج بحلة جديدة تحت شعار "الانتقال من تقييم الخدمات إلى صياغة المبادرات الوطنية".

ودعت الوزارة، الشباب الإماراتي والمقيمين في جميع إمارات الدولة، إلى صنع المبادرات الوطنية عبر المشاركة في المنصة التفاعلية للبرنامج والمبادرة التي تهدف إلى إيجاد قنوات إبداعية ومبتكرة تضمن المشاركة المجتمعية الفعالة لتطوير المبادرات الوطنية، والارتقاء بالخدمات الحكومية ورفع مستوى جودتها بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة في الدولة.

جاء ذلك في لقائها مع كبار المسؤولين الإعلاميين بمختلف المؤسسات الإعلامية الوطنية في مقر وزارة شؤون الرئاسة في إمارة أبوظبي بحضور راشد العامري وكيل الوزارة لقطاع التنسيق الحكومي وناصر ثاني الهاملي وكيل وزارة مساعد لقطاع التنسيق الحكومي بوزارة شؤون الرئاسة وعدد من المسؤولين ورؤساء الأقسام.

وأفاد راشد العامري وكيل الوزارة لقطاع التنسيق الحكومي في اللقاء مع الإعلام الوطني أن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة بتطوير البرنامج كمنصة تفاعلية للابتكار المجتمعي هدفها الأول هو إشراك أفراد المجتمع في صنع المبادرات الوطنية الذين هم محور اهتمام القيادة مؤكدا أن آراءهم ومقترحاتهم هي محل تقدير وقد أصبح إشراكهم اليوم في تصميم واقتراح المبادرات الوطنية أداة لتطوير الإستراتيجيات الحكومية لدولة الإمارات.

وأبدى كبار المسؤولين الإعلاميين استحسانهم لمبادرة اهتمام للابتكار المجتمعي حيث دار حوار ونقاش مع فريق عمل المبادرة عن الجوانب المختلفة المتعلقة بمبادرة اهتمام وسبل وآليات تعزيز مشاركة المجتمع في إبداء مقترحاتهم وآرائهم عبر المنصة التفاعلية للبرنامج.

من جانبه قال مسلم المنصوري رئيس قسم متابعة الأداء الحكومي: إن وزارة شؤون الرئاسة طرحت من خلال المنصة التفاعلية موضوع "التوطين في القطاع الخاص" والذي بات يمثل حديث الساعة وفتحت المجال أمام المواطنين للإدلاء بآرائهم حول أفضل السبل لتشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بالقطاع الخاص حيث بلغت عدد المشاركات أكثر من 500 مشاركة تركزت في وضع الحلول المناسبة لتشجيع المواطنين للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص ويأتي طرح موضوع التوطين سعيا لتغيير الصورة النمطية التقليدية في ذهن المواطنين عن العمل في القطاع الخاص بالدولة.

توسيع دائرة اختصاص البرنامج

ويتيح البرنامج في حلته الجديدة توسيع دائرة اختصاصه ليكتسب بعدا تفاعليا مع المجتمع ويتيح لأفراده الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم حول القضايا الوطنية والتصويت على المبادرات المجتمعية قبل رفعها للجهات المعنية، وذلك بناء على تعليمات سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

جاء ذلك في اللقاء الخاص الذي عقدته وزارة شؤون الرئاسة مع رؤساء ومديري تحرير الصحف المحلية وكتاب الاعمدة والاعلاميين بمقر الوزارة بابوظبي امس لاطلاعهم على آخر المستجدات المتعلقة بالبرنامج والدور المطلوب من الاعلام الوطني في الابتكار وصناعة المبادرات الوطنية بحضور راشد العامري وكيل الوزارة لقطاع التنسيق الحكومي وناصر ثاني الهاملي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنسيق الحكومي بوزارة شؤون الرئاسة وعدد من المسؤولين ورؤساء الأقسام.

منصة تفاعلية

وقال راشد العامري: إن برنامج "اهتمام" يطبق بالوزارة منذ العام 2007 لتلقي شكاوى المواطنين والمقيمين حول الخدمات الحكومية، وتم تطويره من قبل موظفي التنسيق الحكومي، ولاقى ترحيب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لمشاركة الجمهور في تطوير الافكار التي تخدم الخدمات وتقدمها الحكومة الاتحادية وبعد ذلك تطبق على الحكومات المحلية، مشيرا الى ان اطلاق البرنامج بحلته الجدية تطلب بذل المزيد من الجهد والعمل وعدم وجود مجال للتوقف لأنه طالما أطلقنا المشروع فلا بد من تحمل المسؤولية.

فائدة المجتمع

واوضح العامري ان الأفكار والآراء التي تطرح عبر منصة البرنامج ستصل الى المستوى الاعلى وانه لا يوجد التزام بها ولكن يقوم المسؤولون بتقييمها وبحث مدى امكانية تطبيقها ومدى فائدتها للمجتمع.

وقال: إن أول موضوع طرح عبر مبادرة "اهتمام" هو التوطين في القطاع الخاص والذي يأتي تنفيذا لتوجه حكومي بأن تكون هناك اولوية للقطاع الخاص وان يستثمر المواطنون الفرص المتاحة امامهم في هذا القطاع مشيرا الى هذا الفكر لا يتم تغييره بنسبة 100% ولكن نحتاج الى تغيير قناعات الخريج بان البحث عن عمل ليس فقط في القطاع الحكومي ولكن في القطاع الخاص ايضا.

البرنامج ووسائل التواصل

وردا على سؤال للكاتبة الصحفية ميساء راشد غدير قال ناصر الهاملي: إن المبادرة توجد على مواقع التواصل الاجتماعي: "تويتر وفيسبوك وانستغرام" وتوجد خطة بانتشار البرنامج على مختلف وسائط التواصل الاجتماعي خلال ستة اشهر مشيرا الى ان الية عمل البرنامج تقوم على مسارين الاول طرح قضية ما والجهود التي تمت بشأنها مدعومة بالبيانات وتنشر على منصة البرنامج ثم يفتح المجال لمشاركات الجمهور عليها والتي يتلقاها فريق عمل البرنامج لتطويرها واعتمادها وطرحها بعد ذلك على المنصة والمسار الثاني اقتراح الموضوعات من قبل الجمهور ومؤسسات المجتمع ومنع وسائل الاعلام.

واشار راشد العامري الى ان فكرة المبادرة طرحت من قبل صاحب السمو نائب رئيس الدولة وسمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وجاءت لتطوير البرنامج للاهتمام بكل مشاكل المجتمع بشكل عام بدلا من المشاكل الفردية.

وقال ان الفكرة لاتزال "خام" وتخضع للتجريب والتعديل ومن خلال المشاركة حيث يمكن اكتشاف بعض التعديلات مؤكدا ان دور وسائل الاعلام بالدولة ليس طرح وتسويق الافكار المطروحة من خلال البرنامج لمجرد انها مطروحة من قبل الوزارة ولكنها الواجهة التي من خلالها تفاعل الناس مع المبادرة ولا نتوقع حلولا مثالية او التفاعل مع كل ما نطرحه.

وردا على سؤال اخر اشار الهاملي الى ان المطلوب من المؤسسات الاعلامية ان تقدم مقترحاتها ورؤاها بالنسبة للمبادرة في عضون الاسبوعين المقبلين وسيتم دراسة اي افكار لدعم المبادرة مشيرا الى ان سمو الشيخ منصور بن زايد يولي اهتماما كبيرا بالتفاعل مع القضايا الوطنية لان الاعلام اذا لم يتفاعل مع هذه المبادرات لن نحقق المطلوب.

مختلف شرائح المجتمع

واوضح ان البرنامج لا يستهدف فئة او شريحة معينة من المجتمع بل موجه الى جميع الفئات من مواطنين ومقيمين وبالتالي فان الفكرة قد ترد الى البرنامج من اكثر من شخص ولكن يمكن بلورتها في مبادرة واحدة تخدم جميع فئات المجتمع مشيرا الى ان المبادرات التي تحظى باعلى نسبة تصويت ترفع للجهة المعنية مدعومة من المجتمع لتبنيها وتطبيقها مؤكدا اهمية دور الاعلام منذ بداية تقديم الفكرة الى نهايتها والتي تستغرق فترة ثلاثة اشهر وحتى تكرم اصحاب المبادرات الفائزة.

اختيار موضوعات النقاش

وتطرقت الكاتبة الصحفية فضيلة المعيني رئيسة قسم الملاحق بصحيفة "البيان" الى كيفية اختيار الموضوعات التي تطرح عبر مبادرة "اهتمام" وهل تقترحها الوزارة او الجمهور وما هي درجة اهمية الموضوعات وفئات وشرائح المجتمع التي تمسها الموضوعات؟

وقال ناصر الهاملي ان الموضوعات لن تكون نابعة من الوزارة فقط من التقارير التي يرفعها المتسوق السري بالوزارة او تقارير رضا المتعاملين والتي تعتبر مرجعية للمقترحات وتبني موضوعات مشيرا الى ان هناك اقتراح لموضوعات من قبل الجمهور او وسائل الاعلام ومن كتاب الاعمدة الصحفية وبرامج البث المباشر اي ستكون هناك مشاركة ولن تكون محصورة في اتجاه واحد.

تكريم المشاركين

واشار الهاملي الى ان ما يميز مشاركة الجمهور ان هناك تكريما للمشاركين لحثهم على المشاركة بتقديم وطرح الافكار والرؤى البناءة حول الموضوعات التي تطرح للنقاش من خلال المبادرة والتي لا تضيع جهودهم سدى مؤكدا سعي الوزارة من خلال المبادرة الى تحقيق ما تصبو اليه القيادة الرشيدة الى تسعى الى تطوير المجتمع.

الدور المطلوب من الإعلام الوطني

اكدت وزارة شؤون الرئاسة على اهمية تفعيل وتعزيز دور الاعلام في حث وتشجيع الجمهور على المشاركة في المنصة التفاعلية لبرنامج اهتمام للابتكار المجتمعي مما ينتج عنه حراك مجتمعي يتفاعل مع القضايا الوطنية المطروحة للنقاش وذلك من خلال:

نشرات الاخبار المحلية

بث تقارير عن اكثر الاقتراحات المتداولة للمشاركين في المنصة التفاعلية لبرنامج اهتمام والتطرق الى شكر اصحاب المشاركات ودعوة الجمهور للمشاركة وذلك بالتنسيق مع فريق وزارة شؤون الرئاسة.

3 شهور

اوضح ناصر ثاني الهاملي أن الاطار الزمني للافكار التي تطرح من خلال منصة البرنامج 3 أشهر من بدايتها وحتى التصويت لها منها 10 ايام حد ادنى لطرح الموضوع للمناقشة على المنصة ويتم الترويج للافكار الواردة للبرنامج في نشرات علوم الدار من تلفزيون ابوظبي واخبار الامارات من تلفزيون دبي ووسائط التواصل الاجتماعي وكل المعلومات المتعلقة بالمبادرة على البوابة الالكترونية والمنصة اعطت المواطن العادي الفرصة للتعبير على رأيه ولا تهتم بآراء المسؤولين او الجهات الحكومية ولكن يمكن ان يشارك اي مسؤول حكومية كالوزير برأيه كمواطن وليس كمسؤول مشيرا الى ان اي شخص يشارك في البرنامج للنقاش يجب ان يتم تسجيله لضمان جدية المشاركة.

واكد ان الآليات التي تم اعتمادها للبرنامج بسيطة واهم ما يميزه انه يصل الى صانع القرار مباشرة وقد بدأت الفكرة باللغة العربية واذا رأينا حاجة لطرح لغات اخرى فسيتم اضافتها لاحقا.

الصحف اليومية

افراد مساحة في الصفحات المحلية لطرح آخر مستجدات وانشطة المنصة التفاعلية لبرنامج اهتمام واي مواضيع ذات علاقة تراها وزارة شؤون الرئاسة.

البرامج الحوارية

طرح القضايا الوطنية المدرجة في المنصة التفاعلية لبرنامج اهتمام للحوار والمناقشة مع المختصين في المجال وذلك في مختلف البرامج التلفزيونية والاذاعية على ان يتم حثهم على طرح افكارهم ومقترحاتهم مسبقا في المنصة التفاعلية ليقوم المختصون في اللقاء الحواري بتدعيم وشرح وجهة نظرهم التي قاموا بطرحها في المنصة.

رؤساء التحرير

يقوم رؤساء التحرير بالمشاركة عبر المنصة التفاعلية لبرنامج اهتمام في نقاش القضايا الوطنية المطروحة ثم التطرق لها بعمق في العمود الصحفي للصحيفة.

وسائل التواصل الاجتماعي

اعادة تغريد ما تبثه منصات "اهتمام للابتكار المجتمعي" في وسائل التواصل الاجتماعية الخاصة بالقنوات والصحف وكذلك في الحسابات الخاصة بالاعلاميين بهدف دعوة الجمهور للمشاركة الفاعلة.

المطلوب من الإعلاميين

1-تغطية برنامج اهتمام من خلال كتابتهم الشخصية

2-تطوير برامج اعلامية لتشجيع المجتمع للمشاركة في المنصة التفاعلية لبرنامج اهتمام

3-المساهمة في اقتراح مواضيع النقاش ليتم مناقشتها في المنصة التفاعلية لبرنامج اهتمام

4-تشجيع المجتمع الاعلامي للمساهمة في اثراء النقاشات على المنصة التفاعلية لبرنامج اهتمام

الخطوات القادمة للبرنامج

1-ترشيح منسق من قبل المؤسسة الاعلامية وذلك لبدء وضع برامج التوعية الخاصة ببرنامج اهتمام

2-الانتهاء من المقترح الاعلامي الخاص بنشر ثقافة الابتكار المجتمعي خلال اسبوعين

3-رفع تقرير عن تفاعل وسائل الاعلام المحلية والبرامج التوعوية لسمو وزير شؤون الرئاسة وذلك في الربع الثاني من العام الحالي

آلية عمل البرنامج

تقوم آلية عمل المناقشات والتصويت في البرنامج على طرح قضية للنقاش بشكل دوري ثم نقاشات ومشاركات الجمهور والمجتمع وتحليل الاراء والمقترحات وصياغة المبادرات والحلول المجتمعية يليها التصويت على المبادرات المجتمعية ورفع التوصيات حول المبادرات الاكثر تصويتا لمتخذ القرار واعلان النتائج النهائية من خلال النشرات والاخبار الدورية واخيرا تكريم المشاركات التي ساهمت في صنع مبادرات تم اعتمادها.

رؤية ورسالة البرنامج

الرؤية: "مساهمة وابتكار مجتمعي لصياغة المبادرات الوطنية"

الرسالة: "تعزيز مشاركة المجتمع في صياغة المبادرات الوطنية والارتقاء بالخدمات الحكومية"

عنوان البرنامج الالكتروني

أصبح بإمكان أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين المشاركة في صنع المبادرات الوطنية للارتقاء بالخدمات الحكومية من خلال المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم عن المواضيع المطروحة في المنصة عبر الرابط www.m.ihtimam.ae في الشبكة العنكبوتية. «اهتمام» ينال استحسان الحضور

أبدى كبار الإعلاميين استحسانهم لمبادرة اهتمام للابتكار المجتمعي حيث دار حوار ونقاش مع فريق عمل المبادرة عن الجوانب المختلفة المتعلقة بمبادرة اهتمام وسبل وآليات تعزيز مشاركة المجتمع في إبداء مقترحاتهم وآرائهم عبر المنصة التفاعلية للبرنامج. وتساءل الكاتب الصحفي علي شهدور مدير عام تحرير صحيفة "البيان" حول كيفية حماية منصة المبادرات من التجاوزات من قبل البعض وكيفية التعاون بين الوزارة والحكومات المحلية لاستفادتها من المبادرة وما اذا كانت هناك خطوط حمراء للقضايا المطروحة على المنصة؟

واكد ناصر الهاملي انه لا توجد خطوط حمراء لأي موضوعات او قضايا تطرح للنقاش ونحن كمواطنين من يقرر ما نناقشه بناء على قناعاتنا لها.

وقال: إن فريق العمل المشرف على المبادرة يراقب منصة المبادرة على مدار 24 ساعة والمشاركات التي تتلقاها المنصة ايجابية وما كنا متخوفين منه لم يحدث والهدف من النقاش ايجابي والنقد ايجابي مشيرا الى اننا لا نطلب طرح مشكلة بل طرح الحلول لها.

تواصل

بدوره قال راشد العامري ان هناك تواصلا مع الحكومات المحلية بشكل مستمر في الافكار التي تطرح على المنصة في الموضوعات التي تتطلب التواصل معها ويحدث ذلك بشكل شبه يومي ولا توجد خصوصية في هذا الامر مشيرا الى ان المشاركة السلبية او التجاوزات على الموضوعات واردة ولكن يمكن تلافيها والمواطنون لديهم احساسا بالمسؤولية وكل مواطن يضع الخطوط الحمراء بنفسه ولن تكون هناك عقبة في ذلك. واكد ان الهدف من المبادرة نقل المجتمع من حالة السلبية الى الايجابية والمشاركة في كافة الموضوعات والقضايا التي تهم جميع وشرائح المجتمع واقتراح ووضع حلول تناسب المجتمع وتلائم تركيبة الدولة لانها تضعنا في اطار معين لتطبيق الافكار.

مكونات برنامج

يتيح برنامج "اهتمام للابتكار المجتمعي" الذي تشرف عليه وزارة شؤون الرئاسة لكافة شرائح المجتمع التفاعل من خلال أربع واجهات رئيسية وهي:

-واجهة "موضوع النقاش- حديث الساعة" ويتم من خلالها طرح قضية مجتمعية تدعم بمادة تعريفية للقضية وأسبابها وأبعادها ومحاور النقاش ويفتح الباب للجمهور للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم حول موضوع القضية، ويعتبر موضوع "التوطين" في "القطاع الخاص" هو حديث الساعة في هذا الوقت.

-واجهة "التصويت" حيث تتيح هذه الواجهة التصويت على المبادرات التي تم تطويرها من مشاركات واقتراحات الجمهور والمبادرات الأكثر تصويتا ستُحال كتوصيات إلى الجهة المعنية.

- وواجهة "الملاحظات على الخدمات الحكومية" وتعنى باستقبال الملاحظات حول الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية وكذلك المحلية لإمارة أبوظبي حيث تقوم وزارة شؤون الرئاسة بالتنسيق مع هذه الجهات . «اهتمام» يعود الى العام 2007

كانت وزارة شؤون الرئاسة قد اطلقت برنامج "اهتمام" عام 2007 بهدف استقبال ملاحظات ومقترحات الجمهور عن الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية على مستوى الدولة والمحلية لامارة ابوظبي.

ويهدف البرنامج الى ايجاد قنوات مبتكرة وابداعية تضمن المشاركة المجتمعية الفعالة لتطوير المبادرات الوطنية والارتقاء بالخدمات الحكومية ورفع مستوى جودتها لتحقيق رؤية القيادة ومواكبة التوجهات الحكومية بشأن استخدام التطبيقات الذكية وتعزيز التواصل مع المجتمع بالاضافة الى بناء قاعدة بيانات للخبراء والمختصين لضمان نجاح المبادرات المطروحة.

حديث الساعة

500 مشارك يتفاعلون مع قضة التوطين في القطاع الخاص على منصة البرنامج حيث قال مسلم المنصوري رئيس قسم متابعة الأداء الحكومي: إن وزارة شؤون الرئاسة طرحت من خلال المنصة التفاعلية موضوع "التوطين في القطاع الخاص"، والذي بات يمثل حديث الساعة، وفتحت المجال أمام المواطنين للإدلاء بآرائهم حول أفضل السبل لتشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بالقطاع الخاص، حيث بلغت عدد المشاركات أكثر من 500 مشاركة، تركزت في وضع الحلول المناسبة لتشجيع المواطنين للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص، ويأتي طرح موضوع التوطين سعياً لتغيير الصورة النمطية التقليدية في ذهن المواطنين عن العمل في القطاع الخاص بالدولة.

نبذة عن «اهتمام للابتكار المجتمعي»

بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بشأن تعزيز مشاركة المجتمع في اقتراح المبادرات الوطنية، تم اطلاق برنامج «اهتمام» في حلته الجديدة، حيث تم توسيع دائرة اختصاصه ليكتسب بعداً تفاعلياً مع المجتمع، يتيح لأفراده الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم في القضايا الوطنية، والتصويت على المبادرات المجتمعية، وذلك قبل رفعها إلى الجهات المعنية، وكانت وزارة شؤون الرئاسة قد اطلقت برنامج «اهتمام» في سنة 2007، بهدف استقبال ملاحظات الجمهور ومقترحاته عن الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية على مستوى الدولة، والجهات المحلية في إمارة أبوظبي.

الرؤية: «مساهمة وابتكار مجتمعي لصياغة المبادرات الوطنية».

الرسالة: «تعزيز مشاركة المجتمع في صياغة المبادرات الوطنية والارتقاء بالخدمات الحكومية».

الأهداف

1 - تعزيز التلاحم المجتمعي من خلال إيجاد قنوات مبتكرة وإبداعية تضمن المشاركة الفعالة؛ لتطوير المبادرات الوطنية.

2 - الارتقاء بالخدمات الحكومية ورفع مستوى جودتها لتحقيق رؤية القيادة.

3 - مواكبة التوجهات الحكومية بشأن استخدام التطبيقات الذكية، وتعزيز التواصل مع المجتمع.

4 - بناء قاعدة بيانات للخبراء والمختصين؛ لإتاحة فرصة التواصل وتبادل الخبرات.

مكونات النظام

1 - موضوع النقاش «حديث الساعة»:

تتيح هذه المنصة طرح قضية مجتمعية تدعم بمادة تعريفية للقضية وأسبابها وأبعادها ومحاور النقاش، ويفتح الباب للجمهور للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم حول موضوع القضية.

2 - التصويت:

تتيح هذه المنصة التصويت على المبادرات التي تم تطويرها من مشاركات واقتراحات الجمهور، والمبادرات الأكثر تصويباً ستحال كتوصيات إلى الجهة المعنية.

3 - اقتراح مواضيع جديدة للنقاش:

تتيح هذه المنصة للجمهور اقتراح قضايا النقاش التي تشكل هاجساً لديهم، ويرغبون في طرحها للمناقشة من خلال المنصة التفاعلية.

4 - الملاحظات على الخدمات الحكومية:

تعد هذه المنصة بمثابة وسيلة متاحة للمتعاملين حول تقديم ملاحظاتهم عن الخدمات الحكومية المقدمة حالياً على المستوى الاتحادي والمحلي لإمارة أبوظبي، حيث تقوم وزارة شؤون الرئاسة بالتنسيق مع الجهة المعنية لإيجاد الحلول المناسبة.