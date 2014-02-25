محمد بن راشد: مهرجان قصر الحصن يحيي ذاكرة شعب الإمارات وينمّي فيه الانتماء

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه أخوه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين مساء أمس مهرجان قصر الحصن التراثي في العاصمة أبوظبي.

وقد أبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ارتياحاً كبيراً بالمهرجان الذي يحيي ذاكرة شعب الإمارات وينمي فيه روح الانتماء والشعور الوطني والولاء لهذا الوطن العزيز وقيادته وترابه.

إشادة

وأشاد سموه بفكرة إطلاق مهرجان قصر الحصن وتنظيمه سنويا، منوها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في هذا الشأن وترجمة هذه التوجيهات على الأرض ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يحرص على إبراز هذا الحدث التراثي الوطني بصورة حضارية والحفاظ على جذورنا العربية الراسخة في هذه الأرض الطيبة في الوقت الذي نمد به نظرنا وأيدينا الى الآخرين لنتعرف إلى ثقافاتهم وحضارتهم ويتعرفون بدورهم إلى حضارتنا العربية الإسلامية وثقافتنا التي تعكس هويتنا.

وقد استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإلى جانبهما سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، في الخيمة الرئيسية في موقع المهرجان أعيان البلاد وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين وجموع المواطنين الذين رحبوا بزيارة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبادلهم سموه التحية والسلام وصافحهم جميعاً.

حضور

وحضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.

كما حضره معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وعدد من الشيوخ ومعالي الوزراء.

وقد قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والحضور بجولة ميدانية داخل موقع المهرجان في قصر الحصن في العاصمة أبوظبي حيث شملت جولة سموهم المبنى القديم لمقر المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي الذي شيد في العام 1972 ثم موقع المطبخ في القصر الذي كانت تستخدم فيه أفران التنور للطبخ والخبز ثم المجلس الخارجي للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان "زايد الأول".

المجمع الثقافي التراثي

وعرج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومرافقوه على مبنى المجمع الثقافي التراثي الذي يضم مجموعة من الصور والمجسمات والمشغولات الوطنية اليدوية وبعض الأدوات المستخدمة في الحياة اليومية للشيوخ والمواطنين في الزمن القديم والألعاب والمأكولات الشعبية والحلي والملابس وغيرها.

واطلع سموه خلال الجولة في الفضاء الخارجي لمهرجان قصر الحصن في دورته الثانية على عدد من الفعاليات التراثية العريقة لشعب الإمارات في عصر ما قبل النفط ، وشاهد سموه وسط ترحيب حار من قبل زوار المعرض من عرب وأجانب نماذج من الصناعات اليدوية المحلية مثل العطور والأكلات الشعبية والفنون الفولكلورية التي تعكس تمسك أبناء وبنات الإمارات بتراث الأجداد والآباء وحضارتهم ونمط معيشتهم اليومية رغم شح الموارد المالية والطبيعية في ذلك العصر.

وقد ودع سموه بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب من قبل المشاركين في المهرجان وزواره.