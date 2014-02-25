محمد بن راشد وسلطان القاسمي والشرقي ومحمد بن زايد والشيوخ يعزون بوفاة المر بن خلف العتيبة

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، واجب العزاء إلى خلف بن أحمد العتيبة في وفاة نجله المر.

وزار صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان خيمة العزاء في منزل والد الفقيد في أبوظبي حيث قدم سموهم صادق عزائهم ومواساتهم إلى آل العتيبة في وفاة نجلهم الشاب.

كما قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، كلاً على حدة في وقت آخر من مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له المر بن خلف بن أحمد العتيبة إلى والده وإخوته وذويه وذلك في منزل العائلة بمنطقة البطين بأبوظبي.

كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.

ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الشيخ أحمد بن سرور بن سلطان الظاهري رئيس المجلس البلدي في العين، ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي بجانب عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وأعرب سموهم ومعاليهم عن صادق تعازيهم ومواساتهم لأسرة الفقيد، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.