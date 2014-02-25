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مسئول ليبي يؤكد انفراج أزمة احتجاز الشاحنات المصرية بالبوابة الشرقية لأجدابيا الليبية

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مسئول ليبي يؤكد انفراج أزمة احتجاز الشاحنات المصرية بالبوابة الشرقية لأجدابيا الليبية مسئول ليبي يؤكد انفراج أزمة احتجاز الشاحنات المصرية بالبوابة الشرقية لأجدابيا الليبية

أكد الشيخ عادل الفائدي رئيس لجنة المصالحة بوزارة الدفاع الليبية ورئيس لجنة التواصل الأجتماعي الليبية المصرية إن ” أزمة احتجاز الشاحنات المصرية بالبوابة الشرقية بمدينة أجدابيا الليبية قد بدأت في الانفراج بإلسماح للشاحنات المصرية المحملة بالخضروات والاغذية بالدخول الي الأراضي الليبية، علي ان يتم السماح لباقي الشاحنات بالدخول الي الأراضي الليبي صباح اليوم الثلاثاء ” .

وأثنى الفائدي على جهود شيوخ وأعيان قبائل أجدابيا خاصة الشيخ بدر الزوي في جهوده للافراج عن الشاحنات المصرية المحتجزة.

وكان مسلحون بمدينة أجدابيا الليبية قد قاموا في الساعات الأولي من أمس الأثنين بتوقيف أكثر من 150 شاحنة مصرية عند البوابة الشرقية لمدينة أجدابيا ومنعها من الدخول إلي الاراضي الليبية مطالبين بالافراج عن 13 صيادا تم القاء القبض عليهم من السلطات المصرية على الحدود بين البلدين .
> أ ش أ

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