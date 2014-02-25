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العاصمة الاثيوبية تتعرض لعاصفة شديدة وموجة من الأمطار الغزيرة

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العاصمة الاثيوبية تتعرض لعاصفة شديدة وموجة من الأمطار الغزيرة العاصمة الاثيوبية تتعرض لعاصفة شديدة وموجة من الأمطار الغزيرة

تعرضت العاصمة الاثيوبية – أديس أبابا – مساء اليوم لعاصفة شديدة هوجاء وموجة من الأمطار الغزيرة المصحوبة بأصوات الرعد وموجات متتالية من البرق .

وقد هطلت هذه الأمطار بغزارة على مختلف أنحاء أديس أبابا ، وتدفقت المياه عبر المنحدرات نحو المناطق المنخفضة ، مما أدى الى تعطل حركة المرور على العديد من الطرق ، وإنقطاع التيار الكهربى لفترات متتالية.

وأدت شدة العاصفة الهوجاء إلى تطاير بعض الألواح المعدنية من فوق الأسطح ، و سقوط إحدى السقالات  بجانب مبنى تحت التشطيب يطل على طريق إثيو تشاينا-  الطريق الاثيوبى الصينى-  منطقة ويلو سفر المجاورة لمنطقة بولى فى أديس أبابا ، وسقط حطام هذه السقالة على سيارتين إحداهما سيارة خاصة والأخرى سيارة ميكروباص تصادف وقوفهما بجوار المبنى ،مما أدى إلى تغطيتهما بالحطام ، وتعطل حركة المرور على منتصف الطريق المجاور ، واضطرار قائدى السيارات إلى السير على الاتجاه المعاكس.

وهرعت إحدى عربات الاسعاف إلى المنطقة ، ولكن السلطات المختصة لم تعلن عن إصابات بشرية ، بينما قامت سلطات المرور باعادة تنظيم حركة المرور بالمنطقة.

وعلى الرغم من غزارة هطول الأمطار وسرعة تدفق المياه عبر المنحدرات ، إلا أن نظام صرف المياه الذى تطبقه السلطات الاثيوبية ساعد على تصريف هذه المياه بسرعة عبر الشبكات المسماة بشبكة – حصد مياه الأمطار – .

أ ش أ

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