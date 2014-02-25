«صباحي»: فرصتي في الفوز بالرئاسة كبيرة رغم صعوبة المنافسة

قال حمدين صباحي، المرشح المحتمل للرئاسة، إن فرصته في الفوز في الانتخابات الرئاسية أفضل من الجولة السابقة رغم صعوبة المنافسة.

وأكد «صباحي»، خلال لقاء قيادات التيار الشعبي المصري بعدد من قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الاثنين، أنه يقدّر دور المؤسسة العسكرية، ويرى أنها لابد أن تكون شريكاً بجانب الرأسمالية الوطنية لتحقيق أهداف الثورة.

وأضاف: «مشروعي للعدالة الاجتماعية هو الأكثر صدقًا ووفاء، وأثق في وعي وقدرة الشعب على الفرز».

وشدّد «صباحي» على أنه لن يدخل في أي حوار أو تحالف مع «الإخوان» ولا مع أي قوى ترى 25 يناير مؤامرة، أو ترى 30 يونيو انقلابًا، واختتم حديثه بأنه «لابد للمصريين أن يتجاوزوا خطاب الكراهية والإقصاء، لأن مصر تحتاج إلى إعلاء قيم العدل والمحبة واحترام القانون».