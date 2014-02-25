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بالفيديو عرض فيلم “الملحد “الأربعاء المقبل

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بالفيديو عرض فيلم “الملحد “الأربعاء المقبل بالفيديو عرض فيلم “الملحد “الأربعاء المقبل

قررت المنتجة والموزعة اسعاد يونس طرح فيلم “الملحد” من خلال14دار عرض،وذلك يوم الأربعاء المقبل26فبراير.
> فيلم “الملحد”تم تأجيل عرضة أكثر من مرة بسبب مشاكل رقابية. الفيلم .حيث ي تدور أحداثه عن حياة شاب ملحد في أسرة مسلمة، الفيلم بطولة الوجه الجديد محمد عبد العزيز ،ياسمين جمال ،وحسن عيد ،صبري عبد المنعم،محمد عثمان،و سيناريو وإخراج نادر سيف الدين وإنتاج أدهم عفيفي.

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