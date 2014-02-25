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الشرطة الروسية تقبض علي 500 شخص لعدم حصولهم علي تصريح

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الشرطة الروسية تقبض علي 500 شخص لعدم حصولهم علي تصريح الشرطة الروسية تقبض علي 500 شخص لعدم حصولهم علي تصريح

 

الشرطة الروسية

أعلنت الشرطة الروسية اليوم “الاثنين” ،أ نها القت القبض على حوالي 500 شخص في مظاهرات لم يصرح بها في العاصمة موسكو ومدينة “سان بطرسبرج” احتجاجا على سجن سبعة ناشطين معارضين.

ونسبت وكالة ابناء “نوفوستي الروسية “في نشرتها باللغة الإنجليزية اللبلة إلى المتحدث باسم شرطة العاصمة قوله ، إن عددا يتراوح بين 420 شخصا و 500 شخصا قبض عليهم أثناء مسيرة نظمت في وسط موسكو لم تحصل على تصريح من إدارة المدينة ولهذا فهي تنتهك قانون التجمهر والتجمعات العامة.

وأضاف المتحدث ” هؤلاء المعتقلون واصلوا اعمالهم غير القانونية رغم مطالبة الشرطة لهم بالتوقف

يُذكر ،  أن حوالي 60 شخصا اعتقلوا في مسيرة مشابهة في “سان بطرسبرج” كان يشارك فيها نحو 100 شخص.

وأفادت تقارير إخبارية ، بأن المتظاهرين أعتلقوا أثناء احتجاج على صدور حكم قضائى ضد سبعة ناشطين في وقت سابق اليوم بالسجن أربعة سنوات لمشاركتهم في مسيرة مناهضة للكرملين في ميدان بولوتنايا في موسكو شهدت اشتباكات عنيفة مع الشرطة في مايو 2012.

أ ش أ

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