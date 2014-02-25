الأهلي قد يواجه فريق عالمي في احتفال ' أسياد العالم '

قرر مجلس إدارة الأهلي تشكيل لجنة مستقلة للإعداد لاحتفال كبير بعد إنجاز النادي بتحقيق أكبر عدد بطولات قارية في العالم.

وكان الأهلي قد تصدر قائمة أكثر الأندية المتوجة بالبطولات القارية في العالم بعدما توج بلقب كأس السوبر الإفريقي ليتفوق على ميلان الإيطالي بـ19 لقب مقابل 18.

واعتمد مجلس إدارة الأهلي تشكيل اللجنة التي سيترأسها محمود الخطيب نائب رئيس النادي وعضوية خالد الدرندلي وهشام سعيد عضوي المجلس.

وستبحث اللجنة طرق الاحتفال بالحدث الكبير بإقامة مؤتمر صحفي عالمي بالإضافة إلى تنظيم مباراة أمام فريق عالمي.

كما ستدرس اللجنة العديد من الطرق الأخرى للاحتفال بتغيير قميص الفريق أو شعار النادي والعديد من المقترحات المقدمة للإدارة.