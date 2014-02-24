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محمد منير وعلى الحجار يستعدان لحفلهما المشترك الجمعه المقبل

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محمد منير وعلى الحجار يستعدان لحفلهما المشترك الجمعه المقبل محمد منير وعلى الحجار يستعدان لحفلهما المشترك الجمعه المقبل

يواصل الفنانان محمد منير وعلى الحجار بروفاتهم بأحد الأستديوهات الخاصة،وذلك إستعدادا للحفل الغنائى الذى يجمعهما الجمعه المقبل.
> يذكر أن قناة التحرير نجحت فى التعاقد مع منير والحجار لأحياء حفل الذكرى الرابعة لإفتتاحها.
> يذكر أن أخر حفل جمع منير والحجار كان من حوالى7سنوات،عندما شا ركهما محمد الحلو تقديم أغنية”بحبك” بدار الأوبرا

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