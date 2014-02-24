محمد منير وعلى الحجار يستعدان لحفلهما المشترك الجمعه المقبل

يواصل الفنانان محمد منير وعلى الحجار بروفاتهم بأحد الأستديوهات الخاصة،وذلك إستعدادا للحفل الغنائى الذى يجمعهما الجمعه المقبل.

> يذكر أن قناة التحرير نجحت فى التعاقد مع منير والحجار لأحياء حفل الذكرى الرابعة لإفتتاحها.

> يذكر أن أخر حفل جمع منير والحجار كان من حوالى7سنوات،عندما شا ركهما محمد الحلو تقديم أغنية”بحبك” بدار الأوبرا