مصدر لبناني: الطيران الإسرائيلي يقصف مناطق بشرق لبنان قرب الحدود مع سوريا

صرح مصدر لبناني مسئول بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت أحراش بلدات لبنانية على الحدود مع سوريا تقع ضمن مناطق نفوذ حزب الله في البقاع.

وقال المصدر إن الطيران الحربي قصف الأحراش التابعة لبلدتي بدنايل ، والنبي شيت اللبنانيتين، وأن الغارات مستمرة.

وأوضح أنه تم معرفة أن هذه الغارات إسرائيلية وليست سورية لأن هذه مناطق ذات غالبية شيعية تمثل أماكن نفوذ تقليدية لحزب الله ، ولايمكن أن تقدم أي دعم لقوات المعارضة السورية ، كما أن الطيران الحربي السوري لايقصف ليلا.

وألمح إلى إمكانية أن تكون الغارات تستهدف خطوط إمدادات لحزب الله أو قواعده ، موضحا أنه لايمكن التأكد من ذلك بالضبط في ظل حالة السرية التي تحيط بأنشطة حزب الله.

وأفادت المعلومات بأن الطيران الحربي الإسرئيلي حلق على علو منخفض جدا فوق السلسلتين الشرقية والغربية لجبال لبنان (تمثلان جزءا كبيرا من الأراضي اللبنانية.