أخبار عاجلة

ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل -
8 الصبح - تعرف على معدلات درجات الحرارة اليوم .. وفوائد كثيرة وهائلة لـ "الحبهان" ...؟؟ -
فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مصدر لبناني: الطيران الإسرائيلي يقصف مناطق بشرق لبنان قرب الحدود مع سوريا

Google+ Print
مصدر لبناني: الطيران الإسرائيلي يقصف مناطق بشرق لبنان قرب الحدود مع سوريا مصدر لبناني: الطيران الإسرائيلي يقصف مناطق بشرق لبنان قرب الحدود مع سوريا

الطيران الحربي الإسرائيلي

صرح مصدر لبناني مسئول بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت أحراش بلدات لبنانية على الحدود مع سوريا تقع ضمن مناطق نفوذ حزب الله في البقاع.

وقال المصدر إن الطيران الحربي قصف الأحراش التابعة لبلدتي بدنايل ، والنبي شيت اللبنانيتين، وأن الغارات مستمرة.

وأوضح أنه تم معرفة أن هذه الغارات إسرائيلية وليست سورية لأن هذه مناطق ذات غالبية شيعية تمثل أماكن نفوذ تقليدية لحزب الله ، ولايمكن أن تقدم أي دعم لقوات المعارضة السورية ، كما أن الطيران الحربي السوري لايقصف ليلا.

وألمح إلى إمكانية أن تكون الغارات تستهدف خطوط إمدادات لحزب الله أو قواعده ، موضحا أنه لايمكن التأكد من ذلك بالضبط في ظل حالة السرية التي تحيط بأنشطة حزب الله.

وأفادت المعلومات بأن الطيران الحربي الإسرئيلي حلق على علو منخفض جدا فوق السلسلتين الشرقية والغربية لجبال لبنان (تمثلان جزءا كبيرا من الأراضي اللبنانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا