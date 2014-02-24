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وفاة مفتي غزة الشيخ عبد الكريم الكحلوت عن عمر يناهز 79 عامًا

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وفاة مفتي غزة الشيخ عبد الكريم الكحلوت عن عمر يناهز 79 عامًا وفاة مفتي غزة الشيخ عبد الكريم الكحلوت عن عمر يناهز 79 عامًا

أرشيفية

توفي مساء اليوم الشيخ عبد الكريم الكحلوت مفتي مدينة غزة عن عمر يناهز 79 عاما بعد مكوثه بضعة أيام في العناية المركزة بمستشفى الشفاء بغزة.

وذكرت مصادر مقربة من عائلة الشيخ الكحلوت الذي يعد من أبرز الوجوه الدينية وأبرز المفتيين في تاريخ القطاع وتولى مهمة الافتاء بوزارة الأوقاف أنه سيتم تشييع جنازته ظهرغد “الثلاثاء” من المسجد العمري الكبير وسط مدينة غزة.

وولد الشيخ عبد الكريم الكحلوت في قرية نعليا (الاراضي المحتلة عام 48) في 15 ديسمبر 1935، وهاجر مع أسرته إلى غزة بعد النكبة واحتلال فلسطين عام 1948، وأنهى علومه الدراسية في المعاهد الأزهرية بمصر عام 1960، وحصل على ليسانس الشريعة والقانون في الأزهر عام 1966، وتتلمذ على أيدي علماء الأزهر أمثال الشيخ محمود وفا، الشيخ أحمد عبد القادر الماوي، الشيخ الساكت، الشيخ محمود شهدة، الشيخ محمد ضيف الله وغيرهم.

وعين الفقيد عام 1971 مدرسا بالمعهد الديني الأزهري بغزة لمدة 23 سنة، واختير خلالها موجها للمواد الشرعية واللغوية بالمعهد الديني لمدة 8 سنوات، وكان أمينا للجنة الفتوى بالمعهد لمدة 10 سنوات، واختير عضوا في لجنة اختيار المدرسين للمعهد لمدة 15 سنة.

وفي عام 1978 عين مدرسا بالجامعة الإسلامية بغزة لمدة ثمانية عشر عاما حتى عام 1996، واختير مقررا للجنة المناهج في الكلية الشرعية بالجامعة الإسلامية، كما عمل في عام 1994 مدرسا بجامعة الأزهر بغزة لمدة أربعة أعوام، وعمل إماما وخطيبا وواعظا بوزارة الأوقاف منذ عام 1967 حتى فترة قريبة من وفاته.

وتقلد الشيخ الفقيد وظيفة الإفتاء، فعين مفتيا لمحافظة غزة خلال الفترة (1994-2006)، كما شغل عضوية مجلس الفتوى الأعلى بفلسطين منذ عام 1994 إلى يوم وفاته.

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