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اكتشاف مقابر جماعية في العراق تعود لعهد النظام السابق

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قال مدير مكتب وزارة حقوق الإنسان في النجف، جنوب بغداد، عبدالكريم بلال، الاثنين، إنه «تم تشييع رفات 50 شهيدًا من شهداء المقابر الجماعية في عهد النظام السابق».

وأشار «بلال» إلى أنه «تم العثور على هذه الرفات قبل نحو شهرين في محافظات البصرة والناصرية وبابل على أن تدفن في مقبرة جنة الزهراء في كربلاء المقدسة».

وذكر «بلال» أنه «في الأسبوع القادم سيجري تشييع رفات 74 شهيدًا من محافظة النجف تم العثور عليها في ثلاث مقابر جماعية في مركز المحافظة والكوفة ومنطقة بحر النجف وسيتم دفنها في مقبرة الخالدون في النجف الأشرف على طريق كربلاء».

وتابع «بلال»: «هؤلاء مجهولو الهوية حتى الآن ونحن في طور تحديد هوياتهم حيث تم إرسال عينات من الرفات إلى دائرة الطب العدلي في بغداد».

وغالبًا ما تعثر السلطات العراقية على مقابر جماعية تضم رفات أشخاص قتلوا إبان النظام السابق، أو في أعمال العنف، التي تشهدها البلاد منذ 2003.

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