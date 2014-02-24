«هولاند» يشدد في اتصال مع «بوتين» على «انتقال سلمي» في أوكرانيا

قال بيان صادر عن قصر «الإليزيه»، الاثنين، إن الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، شدد في اتصال مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على «ضرورة حدوث انتقال سلمي» للسلطة في أوكرانيا وعلى «أهمية وحدة أراضي البلاد».

وأشار البيان إلى أن «هولاند» أجرى اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس الروسي وأكد أن «التشكيلة المنتظرة لحكومة جامعة ينبغي أن تتيح إجراء انتخابات رئاسية والبدء بإصلاحات لا غنى عنها» في أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الفرنسي: «يجب بذل ما هو ممكن لتقديم مساعدة مالية في هذه الفترة الصعبة (التي تمر بها) أوكرانيا لمواكبة التحديث الاقتصادي».

وأكد أن «على الاتحاد الأوروبي وروسيا أن يعملا معًا في هذا الاتجاه».

وتابع البيان أن الرئيسين توافقا «على مواصلة التشاور بينهما».

وياتي هذا التواصل الفرنسي- الروسي، بعدما شككت موسكو، الاثنين، في شرعية السلطات الأوكرانية الجديدة، في موازاة صدور مذكرة توقيف بحق الرئيس المخلوع، فيكتور يانوكوفيتش.