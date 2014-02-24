سرقة ألف قطعة سلاح في مدينة لفوف بأوكرانيا

أعلن مدير دائرة شرطة مدينة لفوف الأوكرانية سيرجي زوبانينكو عن سرقة نحو ألف قطعة سلاح ناري خلال الاضطرابات في المدينة، منها 400 قطعة ما زالت مفقودة.

ودعا زوبانينكو، اليوم الإثنين، إلى تسليم السلاح واعدا السارقين بعدم إقامة قضايا جنائية ضدهم في حال التسليم الطوعي، مؤكدا أن شرطة المدينة استأنفت عملها، والمعلومات عن أنه لا توجد شرطة في المدينة لا تطابق الواقع، إذ استأنفت نواحي المناطق عملها فيما تمارس المخافر التي تضررت أكثر من الجميع خلال اقتحامها من قبل المشاركين في الاضطرابات عملها في مباني الإدارات المحلية.

كما استأنفت عملها مصلحة الضرائب وشرطة المواصلات، وأضاف أنه تم إصلاح خطوط الهواتف الطارئة، كما تم تمديد قرار منع بيع المشروبات الكحولية في المدينة لثلاثة أيام إضافية.

من جانبه، قال مدير دائرة شرطة مدينة روفنو دميتري لازاريف للصحفيين أن “الناشطين” من مجموعة “برافي سيكتور” الذين يسيرون دوريات في المدينة مسلحين بـ”أسلحة اوتوماتيكية ورشاشات “فولكان” (البركان) وليس بالكلاشنيكوف، وانهم يظهرون عند الضرورة “تصاريح” حمل السلاح ويقدمون “التوضيحات اللازمة”.

يذكر أن أجهزة الأمن الأوكرانية الخاصة “بيركوت” في روفنو قدمت استقالتها بكامل تشكيلتها. وفي وقت سابق استقال رئيس الإدارة الإقليمية فاسيلي بيرتيش اذ يمارس مهامه نائبه الأول أناتولي يوخيمينكو.

وقدم المدعي العام استقالته اليوم، ومع ذلك، وبصرف النظر عن استقالة سلطات المقاطعة، تستمر المظاهرات في مركزها. عدد المصابين في كييف يصل إلى نحو 700 في غضون ذلك، وصل عدد المصابين نتيجة الاشتباكات في العاصمة كييف خلال أيام الاحتجاجات إلى 699 شخصا.

وأعلنت إدارة الصحة في كييف أنه “حتى الساعة السادسة مساء (الثامنة بتوقيت موسكو) ليوم 24 فبراير العام 2014، وبدءا من صباح 18 فبراير لجأ إلى الأطباء من أجل الحصول على مساعدة طبية 699 مشاركا في الاضطرابات وسط العاصمة تم إدخال 463 منهم المشافي”.