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أمريكا: فوجئا باستقالة الحكومة المصرية

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أمريكا: فوجئا باستقالة الحكومة المصرية أمريكا: فوجئا باستقالة الحكومة المصرية

جين بساكي المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية

قالت الولايات المتحدة ، يوم الاثنين، إنها فوجئت باستقالة المصرية وإنها ستواصل الضغط من اجل عملية انتقالية تؤدي الى حكومة منتخبة بصورة ديمقراطية في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين بساكي، للصحفيين “لم تكن هذه الخطوة متوقعة ولذلك فنحن نسعى للحصول على معلومات عنها.”

واستقالت الحكومة المصرية في وقت سابق يوم الاثنين مما يمهد الطريق لوزير الدفاع عبد الفتاح لاعلان ترشحه لرئاسة البلاد.

وقالت بساكي “تركيزنا… يبقى على الضغط على وتشجيعها لاتخاذ خطوات للامام تأتي بعملية انتقالية لا تستثني احدا تؤدي الى حكومة ذات قيادة مدنية ديمقراطية مختارة من خلال عملية انتخابات شفافة وذات مصداقية.”

وأضافت ان واشنطن تتابع الوضع عن كثب وتسعى للحصول على تفاصيل من المسؤولين المصريين.

 

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