مباشر - هال سيتي 2-1 برايتون .. النمور يتقدمون

سجل المدافع كورتيس دافيز هدف المباراة الأول لهال سيتي برأسية قابل بها ركلة ركنية في الدقيقة 14.

وأضاف روبرت كورين ثاني أهداف النمور بركلة حرة مباشرة في الدقيقة 35.

وقلص ليوناردو أولوا النتيجة بهدف لبرايتون في الدقيقة 69.

يلعب أحمد المحمدي ظهير هال سيتي بشكل أساسي في مباراة فريقه أمام برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الاثنين.

ويستضيف هال سيتي منافسه ضمن المباراة المعادة ضمن دور الـ16 من المسابقة، بعد تعادلهما في المباراة الأولى 1-1.

ويواصل المحمدي الذي شارك في 27 مباراة من أصل 27 في الدوري الإنجليزي مشاركاته الأساسية في ظل اعتماد ستيف بروس المدير الفني للنمور عليه دائما.

برايتون يلعب ضمن دوري القسم الثاني في إنجلترا، بينما يحتل هال سيتي المركز الـ11 في الدوري الإنجليزي الممتاز.