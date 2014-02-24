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سامي الجابر يستلم “البنتلي” من الوليد بن طلال

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سامي الجابر يستلم “البنتلي” من الوليد بن طلال سامي الجابر يستلم “البنتلي” من الوليد بن طلال

سامي الجابر يستلم البنتلي

أعلن مدرب نادي الهلال السعودي ، سامي الجابر، استلامه سيارة البنتلي التي أهداها له الأمير الوليد بن طلال عقب قيادة فريقه للفوز على نادي النصر، نافياً تنازله عنها، إذ كتب «ليس صحيحاً أنني تنازلت بالهدية التي قدمها لي الأمير الوليد، بل سأحتفظ بها كأحد أهم الهدايا التقديرية التي حصلت عليها في مشواري الرياضي».

وكان عضو هيئة الصحافيين السعوديين الإعلامي الرياضي محمد الذايدي كتب في حسابه على «تويتر» ، أنه «في لفتة انسانية غير مستغربة من الأسطورة والرمز الاول للكرة الكوتش سامي الجابر يهدي البنتلي للاعب الهلال السابق خالد الرشيد شفاه الله». وهو الخبر الذي انتشر على نطاق واسع بين المغردين في موقع التواصل الاجتماعي الأكثر تفاعلاً في السعودية.

يذكر أن الأمير الوليد كان كتب في حسابه على «تويتر» بعد مباراة النصر والهلال الأخيرة التي انتهت بفوز الهلال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة: «ثقتكم ودعمكم للمدرب السعودي سامي الجابر تؤتي ثمارها ومن هذا المنطلق أعلن عن مكافأة سامي بسيارة بنتلي».

الحياة اللندنية

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