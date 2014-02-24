بويول: سأرحل عن برشلونة في نهاية الموسم

قال كارليس بويول قائد برشلونة إنه سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري بسبب عدم مشاركته باستمرار.

وأصبح بويول خارج حسابات تاتا مارتينو المدير الفني لبرشلونة بسبب الإصابات المتكررة.

وأوضح بويول في تصريحات أبرزتها جريدة سبورت الإسبانية: "سأرحل عن برشلونة نهاية الموسم، فأنا أريد اللعب في المواسم الأخيرة لي".

وأضاف البالغ من العمر 36 عاما "لن أسمح بأن أكون عالة على الفريق، سأبحث عن عروض في أحد الدوريات القوية".

وأكد المدافع المخضرم أنه يتمنى البقاء طوال مسيرته مع أبناء كتالونيا، لكنه أشار إلى أنه ما يحدث معه لا يرضي أي لاعب، بسبب المشاركة في دقائق معدودة.