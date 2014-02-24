راؤول يتمنى فوز ريال مدريد وشالكه في مواجهتهما بدوري الأبطال!

يتمنى الأسباني راؤول جونزاليس مهاجم السد القطري انتهاء مواجهة ريال مدريد وشالكه الألماني في دوري أبطال أوروبا بفوز الفريقين مشيرا إلى أنه يعلم بأن هذا مستحيل فى عالم كرة القدم.

ويلعب ريال مدريد مع شالكه في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء قبل أن يلتقيه إيابا 18 مارس المقبل.

وقال راؤول في تصريحات لموقع ناديه: "الفريقان عزيزان الى قلبي، وعشت معهما أجل وأفضل لحظات حياتي وأتمنى لهم التوفيق".

وأضاف المهاجم المخضرم "ريال مدريد يعيش أفضل حالاته، وشالكه فريق مجتهد، لكن دوري أبطال أوروبا هذا الموسم يحتاج لجهد مضاعف".

ويرى راؤول أن المباراة ستكون صعبة، مشيرا إلى أن المنافسة في دوري الأبطال هذا الموسم حامية للغاية بدليل خسارة أصحاب الأرض فى مباريات الذهاب الأسبوع الماضي.