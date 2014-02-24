السفارة الأمريكية تنفي الادعاءات بتوجيه المواطنين الأمريكيين بعدم زيارة مصر

نفت السفارة الأمريكية في القاهرة التقارير الصحفية الخاطئة في وسائل الإعلام المحلية حول منع الولايات المتحدة لمواطنيها من زيارة مصر.

وأكدت السفارة الأمريكية – في بيان لها اليوم – أنه لا وجود لمثل هذا الحظر، موضحة أنه “في الحادي والعشرين من فبراير 2014 حدّثت وزارة الخارجية الأمريكية تنبيه سفر دوريا إلى مصر كانت قد أصدرته مسبقا في 30 يناير 2014 وذلك لتنبيه المواطنين الأمريكيين للمخاطر التي تكتنف السفر إلى مصر نظراً للاضطرابات السياسية والاجتماعية فيها”.

الجدير بالذكر أن هذه التنبيهات تهدف إلى توعية المواطنين الأمريكيين الراغبين في السفر للخارج بالأوضاع في البلد الذي يرغبون في السفر إليه. وتسري هذه التنبيهات عادةً لفترة تصل إلى 90 يوماً مع إمكانية تحديثها خلال فترات أقصر إذا تغير الموقف الأمني في البلد المعني خلال هذه الفترة.