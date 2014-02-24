أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل -
8 الصبح - تعرف على معدلات درجات الحرارة اليوم .. وفوائد كثيرة وهائلة لـ "الحبهان" ...؟؟ -
فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

السفارة الأمريكية تنفي الادعاءات بتوجيه المواطنين الأمريكيين بعدم زيارة مصر

Google+ Print
السفارة الأمريكية تنفي الادعاءات بتوجيه المواطنين الأمريكيين بعدم زيارة مصر السفارة الأمريكية تنفي الادعاءات بتوجيه المواطنين الأمريكيين بعدم زيارة مصر

السفارة الأمريكية بالقاهرة – ارشيفية

نفت السفارة الأمريكية في القاهرة التقارير الصحفية الخاطئة في وسائل الإعلام المحلية حول منع الولايات المتحدة لمواطنيها من زيارة .

وأكدت السفارة الأمريكية – في بيان لها اليوم – أنه لا وجود لمثل هذا الحظر، موضحة أنه “في الحادي والعشرين من فبراير 2014 حدّثت وزارة الخارجية الأمريكية تنبيه سفر دوريا إلى مصر كانت قد أصدرته مسبقا في 30 يناير 2014 وذلك لتنبيه المواطنين الأمريكيين للمخاطر التي تكتنف السفر إلى مصر نظراً للاضطرابات السياسية والاجتماعية فيها”.

الجدير بالذكر أن هذه التنبيهات تهدف إلى توعية المواطنين الأمريكيين الراغبين في السفر للخارج بالأوضاع في البلد الذي يرغبون في السفر إليه. وتسري هذه التنبيهات عادةً لفترة تصل إلى 90 يوماً مع إمكانية تحديثها خلال فترات أقصر إذا تغير الموقف الأمني في البلد المعني خلال هذه الفترة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري